Valósággal száguld a Demján Sándor-program

– A gazdasági nehézségek mellett is kitart a kormány a támogatási programok mellett – a többi között erről beszélt Orbán Viktor ma reggel a Kossuth rádióban. A kormányfő példaként a Demján Sándor-programot említette, amely a kis- és közepes vállalkozásokat (kkv) segíti.

A szóban forgó kezdeményezés olyannyira nincs veszélyben, hogy valósággal száguld. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára a minap jelezte: ,,programelemenként több ezer cég pályázott a Demján Sándor-programban."

Az 1+1 beruházásélénkítő alprogramban már lezárult a jelentkezési időszak, a következő két hétben értesítik az első háromszáz nyertest, a túljelentkezés csaknem háromszoros volt. A 48 milliárd forintos keretre 137 milliárd forintnyi igény érkezett. A Demján Sándor-program weblapokat érintő része is népszerű, ott a kilencmilliárd forintos keretre már 11 milliárd forintnyi igényt nyújtottak be.

A vissza nem térítendő támogatást is tartalmazó lehetőségre a meghirdetése utáni első nap háromszáz igény futott be. A támogatási program arról szól, hogy a kormány segítséget nyújt, finanszírozási lehetőségeket ad és kamatterhet vesz le a cégek válláról. A visszajelzések alapján folyamatosan módosíthatják a forrásnyújtás feltételeit. A nullás hitelprogram a magas kamatkörnyezet miatt is vonzó a vállalkozásoknak.

Szabados Richárd elmondta, a Demján Sándor-program új, legkisebb cégeket célzó elemében vállalkozásonként harmincmillió forintos támogatási összegig lehet pályázni.

A Demján Sándor-program 8+1 elemet tartalmazó támogatói programcsomagjában 1400 milliárd forintnyi támogatás érhető el magyar költségvetésből és európai uniós társfinanszírozásból. Nyáron az összes programot meghirdetik, az év második felében pedig nagyon jó esély van arra, hogy a beruházások aktiválódjanak, és beinduljon a gazdasági növekedés.

