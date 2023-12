Mindenki a januári emelésre gondol, pedig még idén drágul az üzemanyag Magyarországon

Megosztás itt:

A portál tájékoztatása szerint a benzin esetében bruttó 8 forinttal nő az ár, míg a gázolaj esetében bruttó 6 forintos emelésre számítunk. A holtankoljak.hu úgy számol, hogy a 95-ös benzin literenként 570, a gázolaj pedig 593 forintba fog kerülni. Hogy az emelés miként jelenik meg majd a kiskereskedelmi árakban, az bizonytalan.

Drágul az üzemanyag, de nem biztos, hogy többe fog kerülni

Ez már sorozatban a második drágulás, miután éppen egy hete ugyancsak üzemanyagár-emelést jelentettek be - emlékeztetett a Világgazdaság.

Jelenleg a 95-ös benzinért átlagosan 562, a gázolajért 587 forintot kérnek literenként. Legalábbis papíron. Ehhez képest ugyanis a töltőállomásokon akár húsz forinttal alacsonyabb árakkal találkozhatnak a fogyasztók. Vagyis azt látni, hogy a nagykereskedelmi ár változása az utóbbi hetekben nem feltétlenül érvényesült a kiskereskedelem szintjén, a két árszabás elvált egymástól. A jelenségről bővebben ITT.

A most meghirdetett nagykereskedelmi árak tehát péntektől lépnek életbe.

De a fentiek miatt kérdés, hogy a kutak árazásába is begyűrűzik-e, vagy folytatódik az a gyakorlat, hogy a kiskereskedelem figyelmen kívül hagyja a változást. Erre bőven lenne indok, ugyanis

januártól 41 forintos drágulás jön a jövedékiadó-kulcs megemelésének következményeképp.

Mindez eleve kellőképpen sokkolja a magyar járműtulajdonosokat, és éppen ennek felismerése vezetett ahhoz, hogy

a töltőállomások a nagykereskedelmi ármozgásoktól függetlenül csökkentették az áraikat decemberben.

Ha ugyanis a jövedékiadó-emeléssel újra 600 forint fölé kúszna a benzin és a dízel literenkénti átlagára, az egyúttal azt is jelentené, hogy a magyarországi üzemanyagárak ismét átlépik a lélektani határt, ami ellen a kormányzat is határozott küzdelmet folytatott, már csak az inflációs cél teljesülésének érdekében is.