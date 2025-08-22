Útfelújítási forradalom Magyarországon: Tízezermilliárdos tervek 2035-ig!

Megosztás itt:

Soha nem látott mennyiségű útfelújítás jöhet a következő évtizedben Magyarországon, amennyiben elfogadja a kormány a beruházási keretprogramot, és persze sikerül az egyes fejlesztésekhez forrást találni. - írta meg a VILÁGGAZDASÁG. A mintegy 50 ezermilliárd forint értékű beruházási lista majdnem minden második forintja a közúthálózat fejlesztéséhez kapcsolódik. Megépülhet több Duna- és Tisza-híd, továbbá számos rossz állapotú egy és két számjegyű főút rekonstrukciójára is sor kerülhet 2035-ig.

Óriási fejlődésen mehet keresztül a magyarországi közúthálózat a következő évtizedben, ha megvalósulnak a kormányzati elképzelések, és sikerül hozzájuk forrást rendelni – ez derül ki abból a beruházási listából, amelyet a múlt héten bocsátott társadalmi egyeztetésre a kormány. Ez az a lista, amely Magyarország következő tízéves fejlődésének kereteit meghatározhatja. A 2035. december 31-ig szóló állami beruházási keretprogram pontokba szedve tartalmazza az egyes fejlesztéseket ágazati bontásban. A beruházási lista jelentősége abból ered, hogy a költségvetést az egyes szaktárcáknak a jövőben ennek alapján kell összeállítaniuk, tehát a kormányt is kötelezi a végrehajtásuk.

Beruházási lista: több mint 20 ezermilliárd értékű fejlesztés tíz év alatt

A beruházási keretprogram összesen 1300 tételt tartalmaz, kezdve az egészségügyi, rendvédelmi célú fejlesztésektől a kulturális és agrárberuházásokig.

Azonban egyetlen területre sem szán annyit a kormány, mint a magyarországi közúthálózatra. A nagyságrendileg 50 ezer milliárd forint értékű beruházási csomagból számításaink szerint 22 ezermilliárd célzottan az egyes-kettes számú főutak, elkerülő utak, hidak, mellékutak rekonstrukciójára, négynyomúsítására és fenntartásra irányul.

A legnagyobb tétel a járási székhelyek elérhetőségét javító projektelem, amelyre 4538 milliárdot tervezett be az Építési és Közlekedési Minisztérium, és ezt már 2025. január elsejétől. De nem volt szűkmarkú a szaktárca a többi közútfejlesztés kapcsán sem:

az 51-es főút rekonstrukciós munkálataira több mint 300 milliárdot,

a 4. sz. főút burkolaterősítésére Szolnok és Püspökladány között 160 milliárdot,

8-as főút Herend és Devecser közötti négynyomúsítására 160 milliárdot,

a 37-es főút fejlesztése Szerencs és Sátoraljaújhely között 75 milliárdot szán,

a 32-es főút 11,5 tonnás burkolatmegerősítésére Jászberény és Szolnok között 105 milliárdot,

a 34-es főút Tiszafüred és Fegyvernek közötti etapjára 118 milliárdot tervez elkölteni,

de jut a 68-as főút 85 kilométer hosszúságú felújítására 115 milliárd, illetve

a 441-es Cegléd és Nagykőrös közötti szakaszára is 65 milliárd.

Ráadásul az utóbbi három út felújítása a rövid távú tervek között szerepel, mivel ezeket 2030-ig valósítaná meg a minisztérium. Ezenkívül öt hidat tervez építeni a kormány a már épülő mohácsi Duna-híd mellett:

a Galvani-híd 480 milliárdból,

az encsi Tisza-híd 160 milliárdból,

az esztergomi Duna-híd 150 milliárdból,

a váci Duna-híd 75 milliárdból,

egy új szolnoki híd 100 milliárdból,

a szegedi Tisza-híd pedig 100 milliárdból valósulhat meg.

Elkerülő utak építésében sem lesz hiány, a teljesség igénye nélkül Baja, Bugyi, Berettyóújfalu, Solt, Adony, Debrecen, Nyírbátor, Gyöngyös, Piliscsaba, Pusztaszabolcs, Siófok, Kalocsa és Kiskunhalas is mentesülhet az átmenő forgalomtól. Mind közül legdrágább az egri elkerülő lesz, amelyre 92 milliárdot szán a tárca, viszont csak a 2031 utáni tervekbe került be.

Fontos megjegyezni, hogy ezek a fejlesztések kívül esnek az uniós finanszírozású TOP Plusz vagy az elmúlt években hazai költségvetésből finanszírozott, kiemelt társadalmi igényeken alapuló útfelújításokon, e két tétel 171 és 119 milliárdos összeggel ugyanúgy benne szerepelnek a listában, mint a felsorolt fejlesztések.

Óriási szükség van a közúthálózat rendbetételére

Ahogy korábbi cikkünkben is felhívtunk rá a figyelmet, nagyon jelentős lemaradás halmozódott fel a közúthálózat állapotában az utóbbi évtizedekben. Annak ellenére, hogy 2021–2022 környékén volt egy nagyon jelentős felújítási hullám, még mindig sok felújításra szoruló út van Magyarországon, és ezt a Magyar Közút adatai is alátámasztják.

A közútkezelő rendszeresen osztályozza a hazai útminőséget teherbírás, nyomvályúmélyedés, egyenetlenség és burkolatállapot szerint jó, megfelelő, tűrhető, nem megfelelő és rossz kategóriába sorolva. Bár a nyomvályúmélyedés és egyenetlenség terén érdemi javulás látható évtizedes viszonylatban, a burkolatállapot esetében már kevesebb ok van az örömre. A legutolsó, 2023-as adatok szerint az országos közúthálózat 53 százaléka a rossz vagy nem megfelelő minősítést kapta, jó és megfelelőt pedig 32,6 százaléka.

Ugyanakkor ez még mindig jobb, mint az azt megelőző tíz-tizenöt évben bármikor. Egy évtizeddel korábban még 60 százalék volt a rossz és nem megfelelő állapotú utak aránya Magyarországon, jó minősítést a közúthálózat mindössze 8,6 százaléka kapott. Ez tavalyelőtt már 26,5 százalék volt, tehát nagyon lassú fejlődés mutatható ki.

A magyar költségvetés adhat pénzt a közutakra

Persze az igazi kérdés, hogy minderre miből lesz a forrás, a beruházási lista ugyanis csak keretprogram, nincs megjelölve a forrásoldal. Évente nagyságrendileg minimum 1600-1700 kilométert kellene felújítani ahhoz, hogy tíz éven belül érezhető változás álljon be a közúthálózat minőségében. A beruházási keretprogram nagysága és az ahhoz rendelt forrástömeg épp azért meglepetés, mert Lázár János az idei közlekedési infón a Világgazdaság kérdésére azt mondta, részben van meg a fedezet ekkora mennyiségű útfelújítás kivitelezéséhez.

Lázár állítása szerint megpróbálta feléleszteni az útalapot, amely 1998-ig volt Magyarországon, ám állítása szerint az akkori pénzügyminiszter „elzavarta”. Most a legújabb a próbálkozása a Nemzeti Útdíjfizetési rendszer Magyar Közúthoz való rendelése. Hogy ennek tudható-e be, de nemrégiben a miniszter ígéretet tett egy nagyobb volumenű útfelújításra:

Most rendeltem meg egy százmilliárdos útfejlesztést, ami érezhető változást fog hozni idén ősszel és jövő tavasszal – mondta a Lázár Live egyik adásában. A tárcavezető a közutak állapota kapcsán elismerte, vannak elmaradások, de jelezte, hogy az erőforrásokat most erre a területre próbálja átcsoportosítani. A Magyar Közút ráadásul idén ősszel kötheti meg egy 600 milliárdos keretmegállapodást, amely a következő évek útfejújításait tartalmazza.

