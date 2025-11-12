Keresés

2025. 11. 12. Szerda Jónás, Renátó napja
Utazás előtt áll? Az MNB most nagyot lépett az utasbiztosítások ügyében

2025. november 12., szerda 10:25 | MTI
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére több itthoni utasbiztosító módosított a légijáratok késedelmével, illetve az orvosi segítségnyújtásokkal kapcsolatos korábbi szerződési feltételein. A piaci szereplők együttműködésének köszönhetően a szerződéses kikötések a fogyasztók számára egyértelművé váltak - közölte a jegybank szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a Magyar Nemzeti Bank elemezte néhány hazai biztosító utasbiztosításának általános szerződési feltételeit (ÁSZF), ezen belül a légi közlekedésben induláskor fellépő késedelem esetén járó szolgáltatásokra, illetve a sürgősségi egészségügyi ellátás költségeinek térítésére vonatkozó egyes rendelkezéseket.

Részletezték, a légijáratok késedelmével kapcsolatos ÁSZF-rendelkezések egyes piaci szereplőknél egyebek közt nem volt világos, ha a biztosított ügyfél igénybe veszi a légi utasok jogairól szóló európai uniós rendelet alapján neki járó szolgáltatásokat a légitársaságtól, akkor a biztosítók ezeket levonják-e az ÁSZF-ük szerint a késedelem után járó biztosítási összegből.

Az sem volt egyértelmű, hogy az uniós rendelet szerint az ügyfeleknek járó, de a légitársaság által ténylegesen meg nem térített összeggel csökkentik-e a biztosítók az ÁSZF szerint járó összegeket.

Az orvosi segítségnyújtással összefüggő biztosítási kikötések kapcsán nem volt egyértelmű, hogy a sürgősségi ellátás költségeit a piaci szereplők közvetlenül térítik-e meg az ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak, vagy azt az ügyfeleknek kell előzetesen megfizetniük. Ezen túl egyes biztosítóknál a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok köre, a szolgáltatás teljesítésének határideje, illetve a kockázatviselést kizáró szabályok sem voltak teljesen átláthatók - írták a közleményben.

Az MNB kezdeményezésére az érintett biztosítók számos ponton módosították, egyértelműsítették szerződési feltételeket, illetve a korábbi jó gyakorlataikat rögzítették az ÁSZF rendelkezésekben. A biztosítók egyebek közt egyértelművé tették a kárkifizetéshez szükséges csatolandó dokumentumokat.

A sürgősségi egészségügyi ellátás esetén világossá tették, hogy a kárt szenvedett biztosított hazatérése utánra nem halasztható beavatkozás, ellátás költségét kinek teljesítik. Egyértelművé tették emellett a kockázatviselést kizáró előírásokat, illetve tisztáztak néhány, korábban egymásnak ellentmondó szabályt is.

A légijáratok késedelmével kapcsolatban a biztosítók pontosították, hogy milyen sürgősségi vásárlásokat térítenek meg. Rögzítették azt is, hogy a biztosítottat ért, számlával igazolt károk megtérítése kapcsán a kárrendezési eljárás során nem vizsgálják azt, hogy az utasok a légitársaságtól kaptak-e, és ha igen, milyen jellegű, természetbeni vagy pénzbeli térítést, illetve, hogy a károk így esetlegesen megtérülhetnek-e - tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank.

MTI

