Gazdaság

Újraindulhat az amerikai kormányzat működése

2025. november 13., csütörtök 06:31 | MTI
Kongresszus újraindulás költségvetés amerikai kormányzat

Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.

  • Újraindulhat az amerikai kormányzat működése

A 435 tagú képviselőház a republikánusok voksaival, hat demokrata átszavazóval, szűk többséggel fogadta el a jogszabályt, lezárva az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott.

Donald Trump elnök korábban jelezte, hogy az elfogadást követően azonnal aláírja a törvényt, amely egyelőre január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását.

A kormányzati leállás minden szövetségi intézményt érintett, valamint a szövetségi költségvetésből finanszírozott programokat, köztük az ország 42 millió rászoruló polgárát érintő élelmiszersegély-programot.

A szövetségi kormány alkalmazottai az elfogadott költségvetés hiánya miatt fizetést sem kaptak, köztük azok a légiirányítók sem, akiknek a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.

A kormányzati leállás elhúzódásában része volt annak, hogy a demokraták nem voltak hajlandóak megszavazni az átmeneti költségvetést abban az esetben, ha a republikánus többség és a Trump-adminisztráció nem hosszabbítja meg a Barack Obama elnökségéhez köthető egészségbiztosítási rendszer rendelkezését az állami szerepvállalás mértékéről, egy ahhoz kapcsolódó adókedvezményről.

A republikánusok jelezték, hogy a kormányzat működését és az egészségbiztosítási rendszer átalakítását két külön kérdésként akarják kezelni, valamint azzal vádolták a demokratákat, hogy az országot "ejtették túszul" politikai követelésük érdekében.

Az elfogadott, január végéig hatályos törvényben végül nem szerepel az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről szóló rendelkezés. A képviselőház végszavazását megelőzte a Szenátus, azaz a Kongresszus felsőházának voksolása, ahol több demokrata szenátor feladta ellenállását és csatlakozott a republikánusokhoz a kormányzati intézmények újraindulása érdekében.

 

Riasztás – Halálos fogás – ítélet született a gyilkos galócás nő ügyében + videó

A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó

Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó

Házkutatást tartottak ByeAlexnél

Házkutatást tartottak ByeAlexnél

 Házkutatást tartottak ByeAlexnél, kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A Blikk azt írja: az énekest előállítottak, majd kihallgatását követően szabadon engedték.

London szankciókat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz exportjára

London szankciókat vezet be az orosz cseppfolyósított földgáz exportjára

 A londoni külügyminisztérium szerdai tájékoztatása szerint az intézkedéscsomag - más európai partnerországokkal összehangolt módon - 2026-ban lép érvénybe, és jelentősen csökkenti majd az orosz LNG-exportot, mivel kizárja Oroszországot a tengerhajózási szolgáltatások világviszonylatban vezető szerepet betöltő nagy-britanniai piacáról.
Duplájára emelkedhet a bankadó 2026-ban + videó

Duplájára emelkedhet a bankadó 2026-ban + videó

 2026-ban duplájára emelik a bankadót. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azzal indokolta a lépést, hogy kimagaslóan jó évet zártak a bankok. A témában Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdásza fejtette ki véleményét.
