Újra lesz „magyar

Hazatér a Pepsi gyártása a Szentkirályi Magyarország Kft. beruházása nyomán, tehát mostantól a hazai boltok piacain megtalálható Pepsi termékeket import helyett helyben fogják gyártani – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Szentkirályon a vállalat gyáravató ünnepségén.

A tárcavezető az eseményt az ásványvíz- és üdítőitalgyártó 2021-ben indult, nagyjából 11 milliárd forint értékű fejlesztési programjának az egyik mérföldkövének nevezte, amelynek eredményeként jelentősen bővült a vállalat palackozó kapacitása.

Szijjártó Péter felidézte, hogy a beruházást az állam 3,8 milliárd forinttal támogatta, ezzel is segítve, hogy az ásványvizek, illetve a Pepsi termékek palackozási igényét helyben ki lehessen elégíteni. Hozzátette, hogy a Magyarországon elfogyasztott Pepsi termékek már nem importból, hanem saját termelésből származnak.

A külügyminiszter a környezetvédelmi szempontokra is kitért, hiszen a kamionoknak ezentúl másfél millió kilométerrel kevesebbet kell megtenniük, ráadásul bővítették a víztisztítómű kapacitását és kiépült egy szennyvízkezelő üzem is. Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a Szentkirályi továbbra sem oldódott fel az olasz Mattoni 1873-mal folytatott nemzetközi együttműködésben, magyar tudott maradni.

"A Szentkirályi továbbra is magyar egy nagy nemzetközi együttműködésben. Ezt mi, akik egy kis közép-európai nemzet vagyunk, nagyra értékeljük. Úgy, ahogyan a Pepsi-gyártás hazahozatala is nemcsak egy 11 milliárd forintos beruházás, hanem egy fontos érzelmi kérdés, úgy ez nekünk, magyaroknak érzelmi kérdés, hogy a felépített magyar brandek valóban magyar brandek maradjanak" – fogalmazott Szijjártó Péter, aki azt is elmondta, hogy az olasz vállalatok Magyarország a tíz legnagyobb beruházói közösség közt vannak, Olaszország a hatodik legfontosabb kereskedelmi partnere Magyarországnak, és tavaly először a negyedik legfontosabb exportpiaca is lett.

Fotó: Bús Csaba / MTI