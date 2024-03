Újpesten 58 ezer forinttal kevesebbet kaptak a pedagógusok, mint ami járna nekik + videó

Megosztás itt:

Mindenkinek emelkedik tehát a fizetése, mindenki jól jár, a következő években is mindenkinek emelkedni fog a fizetése – jelentette ki még január elején a Belügyminisztérium államtitkára. Rétvári Bence azt is elmondta, hogy az emelés mértéke átlagosan 32.2 százalék lesz, mind a pedagógusoknál, mind az óvónőknél.

Az ígéret ellenére azonban több baloldali vezetésű kerületben sem fizették ki az óvónők emelt bérét. Újpesten például 58 ezer forinttal kevesebbet kaptak a óvodapedagógusok, mint ami járna nekik.

Az óvónők más kerületben jóval több pénzt kapnak, akkor el fognak innen menni – erről már az Újpesti önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke beszélt. Bartók Béla szerint érthetetlen a kerület döntése, hiszen az összes forrást megkapták az emelésre.

Ennek a 32.2 százalékos béremelésnek a fedezetét, egy az egyben biztosította a kormány az önkormányzat részére, ezért is érthetetlen, hogy miért is nem került sor erre az emelésre. Sajnos, amikor mi is és egyre többen felteszik ezt a kérdést az újpesti baloldali városvezetésnek, egyelőre csak hallgatás a válasz – hangsúlyozta Bartók.