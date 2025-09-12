Keresés

2025. 09. 12. Péntek Mária napja
Újabb vasútfejlesztési állomás: indul a Bécs–Budapest–Ungvár járat

2025. szeptember 12., péntek 16:41 | MTI
Beregszász MÁV Bécs Ungvár Magyar Levente Budpest vonatjárat Olekszandr Miscsenko

Péntektől közvetlen vonatjáratokkal érhető el Magyarországról Beregszász és Ungvár, miután az ukrajnai vasúthálózat fejlesztése lehetővé teszi Kárpátalja határmenti térségének könnyebb elérését – közölte az MTI-vel szerdán a MÁV.

  • Újabb vasútfejlesztési állomás: indul a Bécs–Budapest–Ungvár járat

A Tisza EuroCity vonatokkal Budapestről és Bécsből is el lehet jutni Ungvárra, Beregszászra pedig Záhonyból indítanak új járatot. A határátmenet fejlesztését a közlemény szerint a magyar, az osztrák és az ukrán vasúttársaság együttműködése, valamint a kárpátaljai vasúthálózat átalakítása tette lehetővé. A határmenti térség a Magyarországon is használatos normál nyomvonal kiépítésének köszönhetően kapcsolódhat az európai vasúthálózathoz – írták.

A jegyeket a magyarországi és az ukrajnai jegypénztárak már árusítják, az online értékesítés a hónap második felében kezdődhet. A változás a közlemény szerint erősítheti a térség közlekedési kapcsolatait, és megkönnyíti mind a helyiek, mind a turisták utazását.

Forrás: MTI

Fotó: MTI / Nemes János

