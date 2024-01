Újabb sztrájk és hatalmas közlekedési káosz várható Németországban

Gyilkos bálnák között csónakázhatunk Nyíregyházán

Hamarosan nyit a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató a nyíregyházi állatparkban, amely Európában egyedülálló lesz. Olyan fajokat is láthat majd a közönség, amelyeket Magyarországon még sosem látott, sőt robot-kardszárnyú delfinek is helyet kapnak a mintegy kéthektáros komplexumban. Gajdos Lászlóval a Hír tv stábja készített hosszabb interjút, amiben az igazgató elárulta azt is, hogy hogyan találta ki a nem mindennapi épületet.