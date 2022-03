Újabb orosz-ellenes szankciókról döntött az Amerikai Egyesült Államok

Megosztás itt:

Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentése szerint a frissen szankcionáltak között van a VTB bank 10 tagja, ABR cég vezetői, Szentpétervár alkormányzója, az Állami Duma elnöke, több orosz képviselő és magánszemély is. Az érintettek egyebek között nem férhetnek hozzá az Egyesült Államokban lévő vagyonukhoz, és nem utazhatnak be az országba. A Fehér Ház azt is bejelentette, hogy akik továbbra is segítik az orosz elnököt és együttműködnek Vlagyimir Putyinnal, retorziókkal kell számolniuk.