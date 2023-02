Újabb leépítés a Twitternél

Megosztás itt:

A legújabb leépítés több mérnöki részleget is érint, köztük a Twitter alkalmazást kezelő csapatot, a hirdetési területet támogatókat, és a mikroblog műszaki infrastruktúráját működtetőket.

Az elmúlt hónapokban több nagy amerikai technológiai cég jelentett be létszámleépítést vagy létszámstopot a lassuló növekedés miatt. Az Alphabet, a Google anyavállalata január közepén jelentett be 12 ezer fős létszámleépítést, a Microsoft 10 ezer állást szüntet meg, a Meta, a Facebook anyacége 11 ezer fős leépítést jelentett be, az Amazon, a világ legnagyobb online kiskereskedője pedig 18 ezer munkahelyet szüntet meg a kedvezőtlen gazdasági helyzet folytán.

A Twitter tavaly novemberben 3700 alkalmazottat küldött el a cégtől Elon Musk költségcsökkentő intézkedéseinek részeként. A milliárdos amerikai üzletember ekkor vette át a társaság vezetését és egyszemélyben látja el a cég teljes igazgatását, miután a 44 milliárd dolláros adásvétel lezárultával felmondott a cég vezetőinek és az igazgatóság tagjainak.

A beszámolók szerint a Twitternek jelenleg 2000 alkalmazottja lehet.