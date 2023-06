Újabb kétezer méhész kap támogatást a méh állatjóléti programban

III. Károly születésnapi parádéjára készül a palotaőrség

A brit királyi őrség három tagja is elájult III. Károly király első hivatalos születésnapi parádéjának főpróbáján. Az Egyesült Királyságban már most nagy a hőség, de a palotaőrök a 30 fokos melegben is kényelmetlen díszegyenruhát és fekete medvebőr kucsmát viselnek.