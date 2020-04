Újabb jelentős hitelintézeti könnyítésekről döntött az MNB

1763-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 156 főre emelkedett az elhunytak száma, 207-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. 847 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 63-an vannak lélegeztetőgépen. A betegek számának növekedése miatt a kórházak országszerte növelik ágykapacitásaikat készülve a tömeges megbetegedések fázisára. A koronavírus-járvány kezelésében az a régi bölcsesség a mérvadó, hogy „reméld a legjobbat, és készülj a legrosszabbra” - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. A kormányfő hozzátette: még nem lehet lazítani a járvány miatt elrendelt korlátozásokon, ha viszont Ausztriában beválik bizonyos tiltások feloldása, a fertőzések száma pedig nem nő, akkor majd Magyarországon is el lehet gondolkodni ezen. Orbán Viktor arról is beszélt, előbb-utóbb nem lehet majd elkerülni, hogy Budapestre - ahol a fertőzések 60 százaléka van, Pest megyével együtt pedig ez a szám 80 százalék - sajátos szabályokat léptessenek életbe. A járványt csak szigorú korlátozásokkal lehet féken tartani – hangsúlyozta Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az önkormányzatok most hétvégére is jogosultságot kaptak arra, hogy saját jogkörben dönthessenek a közterület-használattal kapcsolatos kérdésekben a koronavírus-járvány miatt – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Dömötör Csaba emlékeztetett: a kormány szombattól meghosszabbítja a kijárási korlátozást. Dömötör Csaba kiemelte: a kormány célja, hogy ellaposítsa a járványgörbét, mert vakcina nélkül csak így lehet megakadályozni az egészségügyi rendszer túlterhelődését. A kormány a koronavírus-járvánnyal összefüggésben döntött a beszámolók és adóbevallások elhalasztásáról, a kártyás vásárlás lehetőségének szélesítéséről, áfa-könnyítésről és a SZÉP-kártyára adható összegek emeléséről is - közölte Gulyás Gergely. Folyamatosan nő a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma Magyarországon, jelenleg 729 embert ápolnak egészségügyi intézményben, közöttük hét gyerek van - mondta az országos tisztifőorvos. A kórházparancsnokok feljelentése alapján három kórházban indult büntetőeljárás védőeszközök eltűnése miatt - közölte Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. A kórházparancsnokok nem veszik át a kórházigazgatók helyét, kizárólag a járvány kezelésével kapcsolatos intézkedések, utasítások betartását végzik – mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke. Az elmúlt 24 órában másfél millió védőruha érkezett a magyar orvosok és nővérek számára - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A diplomácia nélkül most nem működne a kereskedelem – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az egészségügyi intézmények állománya erőn felül teljesíti feladatait - mondta a koronavírus-járvány miatt kinevezett országos kórházfőparancsnok az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának ülésén. Nem volt állandó orvosi felügyelet a Pesti úti idősotthonban az első koronavírusos megbetegedésekkor - írja az Origo. A lap szerint sem a fenntartó fővárosi önkormányzat, sem az intézmény nem gondoskodott erről. Az arányosság és szükségesség elve alapján vizsgálja Budapest Főváros Kormányhivatala Niedermüller Péter erzsébetvárosi DK-s polgármesternek a Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötött 29 millió forintos szerződését - közölte a kormányhivatal. A kormány mindent megtesz azért, hogy a magyar diákok és hallgatók a koronavírus-járvány ellenére megfelelő színvonalú oktatásban részesülhessenek, a korlátozások minél kevesebb problémát okozzanak nekik - mondta Schanda Tamás államtitkár. Csak írásbeli érettségi vizsgákat szerveznek a koronavírus-járvány miatt május 4-től a kormány döntése alapján - közölte Gulyás Gergely. Járványügyi szempontból aggályos lett volna a szóbeli vizsgák lebonyolítása, ezért döntöttek az írásbelik mellett – mondta Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Újabb adókönnyítésekről döntött a kormány, amelyek 200 milliárd forintot hagynak a vállalkozásoknál és a családoknál - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Már több mint kétszázmillió forint adomány érkezett a veszélyhelyzet elrendelése óta a nemzeti összefogás vonalán, illetve számlaszámán keresztül - jelentette be Soltész Miklós államtitkár. A járványhelyzet szükségessé teszi a nemzetközi áruforgalom zavartalanságát, és a befektetési támogatások uniós vizsgálat nélkül adható összeghatárának eltörlését - hangsúlyozta Szijjártó Péter. Jövő szerdán megnyitnak egy határátkelőt az Ausztriában dolgozó magyaroknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 158 250-et, miközben világszerte 144 243-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 543 732-en épületek fel belőle. Újabb szigorításokat vezettek be a nyugat-balkáni országokban az ortodox húsvéti hétvégére: kijárási tilalommal és a liturgiák látogatásának tiltásával igyekeznek megakadályozni, hogy az ünneplés további koronavírus-fertőzésekhez vezessen. A román parlament jóváhagyta az elnöki rendeletet, amely újabb 30 nappal meghosszabbította az új típusú koronavírus-járvány miatt március közepén bevezetett rendkívüli állapotot. Ausztriában összesen 14 452-en fertőződtek meg az új koronavírussal, 410-en haltak bele a betegség okozta szövődményekbe. Csehországban 6303 új koronavírussal fertőzöttet tartanak nyilván, a járványnak 166 halálos áldozata van. Olaszországban egy nap alatt 525-tel emelkedett a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, eddig összesen 22 170-en vesztették életüket a járvány következtében. Franciaországban megközelítette a 18 ezret a járvány halálos áldozatainak száma, az elmúlt 24 órában 753 fertőzött halt meg. Spanyolországban a fertőzöttek száma 180 ezer, a halálos áldozatoké 19 ezer felett van. Nagy-Britanniában átlépte a százezret az új koronavírus fertőzötteinek száma, a betegség következtében eddig 13 729-en haltak meg. Törökországban a diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladta a 74 ezret, a járvány következtében több mint 1600-an vesztették életüket. Az Egyesült Államokban több mint 640 ezer új típusú koronavírussal fertőzöttet diagnosztizáltak, a halottak száma meghaladta a 31 ezret. Szakaszosan javasolja újraindítani a mindennapi életet az amerikai szövetségi kormány - jelentette be Donald Trump amerikai elnök. Amerikai republikánus képviselők Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet elnöke távozásához kötnék a szervezetnek nyújtott hozzájárulás további folyósítását - derült ki abból a levélből, amelyet 17 törvényhozó intézett az elnökhöz. Az új típusú koronavírus terjedése az egész világon rámutatott arra, hogy újra kell értelmezni a globális biztonság fogalmának megközelítését - hangsúlyozta Mihail Gorbacsov egykori szovjet államfő a Time amerikai magazinban megjelent írásában. A vártnál nagyobb mértékben, 6,8 százalékkal csökkent a kínai gazdaság az első negyedévben az előző év azonos időszakához képest az új koronavírus-járvány megfékezését célzó, széleskörű korlátozások következtében. A Dunába borult csütörtök este egy illegális bevándorlókat szállító csónak a szerb-román határon, többen eltűntek - közölte a Mediafax hírügynökség. Elfogtak két embert, akik önkormányzati dolgozóknak adtál ki magukat és fertőtlenítést ajánlottak időseknek. Három hét alatt négy idős asszonytól csaknem egymillió forint értékben loptak, a kár több mint fele megtérült. A Magyar Posta 150 ezer forintra emelte az utalványok háznál történő kézbesítésének összeghatárát. Hiába ért véget hivatalosan a fűtési szezon szerdán, továbbra is fennáll a szén-monoxid-mérgezés veszélye - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Elhagyja a Schiller-Vasas HC vezetését és indul a Magyar Jégkorong Szövetség elnöki posztjáért Szuper Levente. Három hónapra 20 százalékkal csökkentették a béreket a MOL Fehérvárnál, a döntés a futballklub menedzsmentjét, valamint az első csapat játékosait és a szakmai stáb tagjait érinti.