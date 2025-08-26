Keresés

Újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki az élelmiszer-feldolgozás támogatására

2025. augusztus 26., kedd 08:36

Az itthon megtermelt mezőgazdasági alapanyag minél nagyobb hányadának növekvő hatékonyságú és energiatakarékosabb feldolgozását célozza az élelmiszer-feldolgozás támogatására tervezett, újabb húszmilliárd forintos pályázat. Közben már bírálati szakaszban van azoknak az összesen kétszázmilliárd forintnyi keretre érkezett pályázatoknak az elbírálása, amelyek célja szintén az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése.

  • Újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki az élelmiszer-feldolgozás támogatására

A tavaly meghirdetett 150 plusz 50 milliárd forintos pályázatok után újabb 20 milliárd forint támogatásra írnak ki pályázatot a KAP Stratégiai Terv keretében. A pályázat – amelynek tervezetét társadalmi vitára bocsátották – célja a mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutás elősegítése, az élelmiszer-feldolgozás hatékonyságának növelése és a mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő fejlesztések generálása. Az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése magában foglalhatja a vállalkozások energia-önellátásának növelését, illetve energiafüggőségük csökkentését, egyenként maximum 100 millió forint támogatási határig.

A támogatásból kollektív beruházás is megvalósítható, így 

  • termelői csoportok, 
  • termelői szervezetek,
  • termelői integrációs szervezetek,
  • mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek, valamint 
  • szociális szövetkezetek 

is pályázhatnak. A támogatási kérelmeket két szakaszban, október 16. és október 29., valamint október 30. és november 12. között lehet benyújtani. 

Folytatódik az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése

A pályázat támogatja a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztéseket célzó beruházásokat. Így a támogatott projektek keretében lehetőség van olyan gépek, eszközök és technológiai rendszerek beszerzésére, amelyek a termeléshez, illetve az élelmiszeripari tevékenységhez, a termékek minőségéhez és a logisztikához kapcsolódnak. 

Alapvető cél – ami a korábbi kiírásokat is motiválta –, hogy a magyar gazdálkodók által megtermelt alapanyagokat minél nagyobb arányban dolgozzák fel belföldön. 

Mint ismert, a KAP stratégiai terv keretei között összesen 200 milliárd forint keretösszeggel, két pályázati felhívás jelent meg tavaly a feldolgozóüzemek fejlesztéseinek támogatására. A „nagy élip” névvel illetett, a nagyobb, komplex projekteket támogató Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása című felhívást 150, míg a szakmabeliek által „kis élipként” emlegetett, kisebb léptékű beruházásokra fókuszáló Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című kiírást 50 milliárd forint forráskerettel hirdették meg. A komplex fejlesztési támogatási jogcímre a 150 milliárdos keretet alaposan túligényelték: a 708,5 milliárd forintos igény érkezett. 

Az agrártárca vezetői ugyanakkor többször kinyilvánították, hogy átcsoportosításokkal a lehető legtöbb pályázatnak igyekeznek zöld utat adni, vagyis a 150 milliárdnál több támogatás jut a nyertes pályázatokra. 

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: penzcentrum.hu

