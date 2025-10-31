Keresés

Fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány újabb döntést hozott

2025. október 31., péntek 13:17 | HírTV
felszámolás szanálás Dunaferr-ügy Dunai Vasmű

A 2025. októbert 30-án megjelent Magyar Közlönyben a kormány újabb két, a Dunaferr-cégcsoporthoz tartozó dunaújvárosi vállalat felszámolását emelte kiemelt állami felügyelet alá. A döntéssel ezek az eljárások is stratégiailag kiemelt jelentőségű kategóriába kerültek, a térség gazdasági és iparbiztonsági szerepére hivatkozva.

  • Fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány újabb döntést hozott

teljes cikk a Duol.hu honlapján érhető el.

Újabb fordulat a Dunaferr-ügyben: a kormány két további dunaújvárosi vállalat felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek. A kabinet szerint az állami beavatkozás célja, hogy a cégcsoport adósságrendezése és a hitelezőkkel való megállapodás zavartalanul, felgyorsítva folytatódhasson.

A magyar kormány módosította korábbi rendeletét, amelyben stratégiailag kiemelt jelentőségűnek minősítette három, a dunaújvárosi Dunai Vasműhöz tartozó vállalat felszámolását. A 2025. október 30-án kihirdetett, és 2025. október 31-én hatályba lépett döntés szerint most további két cég került a kiemelt eljárásba.

Az eredetileg érintett vállalatok: ISD DUNAFERR Zrt. (felszámolás alatt), Duna Furnace Kft. (felszámolás alatt), Dunarolling Kft. (felszámolás alatt).

A friss módosítással az alábbi társaságok is a kiemelt körbe kerültek: ISD POWER Kft. (felszámolás alatt), DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft. (felszámolás alatt).

A Kormány indoklása szerint a Dunaferr-csoport bonyolult céghálózata, valamint a térség és a hazai ipar szempontjából kiemelkedő gazdasági és iparbiztonsági jelentősége miatt további szereplők felszámolását is kiemelten kell kezelni. A cél az, hogy az állam felügyelje a folyamatot, elősegítse a tartozások rendezését, és támogassa a megállapodást a hitelezőkkel.

Fotó:  Facebook

