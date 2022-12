Megosztás itt:

A napilap rámutat: egy francia blog értesülései szerint a Hírkiadók Világszövetsége nevű szervezet vezetője maga beszélt arról, hogy a tőzsdespekuláns finanszírozta egyik projekt célja az Orbán-kormány elleni hangulatkeltés és nyomásgyakorlás volt.

A szervezet több ezer médiummal áll szoros kapcsolatban, és megrendelésre a legnagyobb nemzetközi orgánumoknál is képes elhelyezni olyan manipulált anyagokat vagy álhíreket, amelyekkel akár országok nemzetközi megítélését is ronthatják - derült ki a vezérigazgató magánbeszélgetéséből.

Újabb fejleményei lehetnek a szivárványkoalíció kampány-finanszírozási botrányának, ugyanis folytatódik a parlamenti vizsgálat – írta meg a Magyar Nemzet.

A lap a Fidesz-frakciótól megtudta: a tavaszi ülésszak kezdetén folytatja a munkát a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága, a hatóságok azonban addig is folytatják az ügy felderítését.

Augusztusban ismerte be Márki-Zay Péter, hogy százmilliókat, sőt mint utóbb kiderült: több 3 milliárd forintot kapott a Mindenki Magyarországa Mozgalom az Egyesült Államokból.

A baloldal azóta hallgat, vagy tagad az ügyben. Korányi Dávid, az Action for democracy vezetője, egyben Karácsony Gergely korábbi tanácsadója azonban azt is elárulta, hogy nem csak mikroadományokból, hanem intézményi támogatásokból is érkezett pénz.

A Fidesz frakcióvezetője szeptemberben jelentette be, hogy a kormánypártok indítványozzák az ügy kivizsgálását. Kocsis Máté később kezdeményezte, hogy az illetékes szolgálatok oldják fel az első vizsgálati jelentés harminc évre szóló titkosítását. Ekkor derült ki, hogy a dollárbaloldal a választások előtt elhallgatta a külföldi pénzt, sőt később még azt is tagadták, hogy külföldi finanszírozókkal lennének kapcsolatban.

Az ügyet több hatóság is vizsgálni kezdte. A nemzetbiztonsági bizottság alelnöke szerint ugyanis az ellenzéknél felmerült a tiltott pártfinanszírozás gyanúja. Halász János kiemelte: a kampányidőszakban több mint 172 millió forint értékben jelentettek meg hirdetéseket, hivatalos beszámolójuk azonban 530 milliós költést tartalmaz.

A parlamenti bizottság a tavaszi ülésszak kezdetén folytatja a munkát, hogy tovább vizsgálja a baloldal kampányfinanszírozási botrányát – tudta meg a Magyar Nemzet a Fidesz-frakciótól. A hatóságok viszont addig is folytatják az ügy felderítését.