Megosztás itt:

A cég honlapján található módosítás szerint ez akár 10 ezer forintot is jelenthet egy nagyobb utalásnál. Korábban a Ryanair jelentette be, hogy extraprofit-adóját ráterheli az utazókra, azóta pedig a Wizzair is hasonló lépésekről hozott döntést. A kormány elfogadhatatlannak és tisztességtelennek tartja a cégek gyakorlatát.