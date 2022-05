Újabb amerikai segítség Ukrajnának

Megosztás itt:

Washington célja, hogy fellélegezhessen az amúgy is nehéz gazdasági helyzetben lévő ország. Donald Trump volt elnök 2018-ban 25 százalékos illetéket szabott ki acélimportokra, így az Ukrajnából érkezőre is. Ezt módosította most Joe Biden. A jelenlegi elnök aláírt egy másik fontos jogszabályt is. Szignózta az ukrán demokrácia védelmében hozott 2022-es kölcsönbérleti törvényt. Ez megkönnyíti, hogy az Egyesült Államok katonai felszereléseket küldjön az oroszokkal háborúban álló Ukrajnába. Kijev üdvözölte Washington döntését.