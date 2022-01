Új piac nyílhat a magyar baromfi előtt

Megosztás itt:

Eddig kiaknázatlan, új piaci lehetőség előtt áll a hazai baromfiágazat. Az európai muszlim közösség növekedésével megnőtt az iszlám törvények által készülő, úgynevezett halal élelmiszerek, köztük a baromfihús iránti igény. A Baromfi Terméktanács (BTT) honlapján olvasható felhívás szerint a piaci lehetőségeket elsősorban a nyugat-európai országok, az arab országok és Törökország jelenti. Ugyancsak értékesítési lehetőséget jelentenek a volt szovjet tagköztársaságok és Oroszország is. A terméktanács úgy látja, ez utóbbira lenne érdemes nagyobb figyelmet fordítaniuk az ágazat hazai szereplőinek, mivel az orosz piacon kiváló lehetőségek kínálkoznak a jövőben.

A Magyar Iszlám Közösség tájékoztatása szerint minden halal baromfitermékre megvan a kereslet, különösen a víziszárnyasok iránti igény növekszik. A feldolgozott halal konzervtermékekre is lenne érdeklődés, de ilyeneket ma kevés cég gyárt.

A halalnak megfelelő baromfitermékek előállítását minden olyan feldolgozónak érdemes megfontolnia, amely meg tud felelni az előírásoknak. A közösség összefoglaló anyagot készített a halal élelmiszerekkel kapcsolatos követelményekről és intézkedésekről. Ezek szerint például csak olyan állat vágása engedélyezett, amelyet korábban halal élelemmel etettek, egészséges – erről pedig állatorvosi igazolása is van –, ha pedig az állatot messziről szállítják, akkor a vágás előtt hagyni kell pihenni. A feldolgozóüzemeknek – a jelen munkaerőpiaci helyzetben – komoly kihívást jelenthet, hogy minden követelménynek megfeleljenek, hiszen például a vágást egy felnőtt muszlimnak kell végeznie, aki fizikailag és mentálisan is egészséges, és vallási képzést kapott a feladat elvégzésére. Ez azért is fontos, mivel az iszlám törvényei szerint mialatt az állatokat vágják, a hentesnek ki kell mondania a taszmiját, ami azt jelenti, Allah nevében, és nem szabad említenie más nevet. A feldolgozás során ráadásul csak olyan eszközök és szerszámok használhatók, amelyeket más célra nem vesznek igénybe. Különleges gondot kell fordítani arra is, hogy az állatok különböző csoportjai ne keveredhessenek egymással a kifutóba szállítás, tisztítás és a vágási területre szállítás során. A halal termékeket egy speciális, jogvédett emblémával látják el, a címke használatára az arra felhatalmazott halal intézmény adhat jóváhagyást.

Az európai muszlim közösség megerősödése a hazai báránypiacon máris jelentősebb nyomot hagyott. Ahogyan azt Mezőszentgyörgyi Dávid, a Juh- és Kecskeágazatért Egyesület Elismert Szakmaközi Szervezet ügyvezetője korábban lapunknak elmondta: az elmúlt időszakban új piacok nyíltak a magyar juh előtt.

Amellett, hogy az arab országokban megnőtt a fizetőképes kereslet, Európán belül is nőtt a muszlim lakosság aránya, ami jó alapot ad annak, hogy a hazai gazdák a nagyobb súlyú bárányokat is könnyűszerrel el tudják adni. A fiatal bárány legfontosabb felvevőpiaca még mindig Olaszország, a nagyobb súlyú állatokat azonban Szaúd-Arábiától Izraelig keresik a vevők. Izraelbe például 170 százalékkal többet szállítunk, mint korábban. A kereskedők megtalálták az alternatív piacokat és egyre tudatosabbak: bárányhizlaldákat építettek, így a gyorsan változó igényeket is ki tudják elégíteni.

Borítókép: A víziszárnyasok iránt növekszik leginkább a kereslet – de csak akkor, ha halal tápon híztak (Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet)

