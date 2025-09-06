Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Megosztás itt:

A nemrég alapított magyar légitársaság, a Hungary Ailines a légi teherszállítás területén is terjeszkedésbe kezd, így közvetlen cargo járatot indított pénteken a kínai Csengcsou és Budapest között. Az első járattal 60 tonna áru érkezett a magyar fővárosba – közölte China Civil Aviation Networkre hivatkozva a Budflyer Facebook oldal.

A magyar légitársaság a cargo-piacot célozza meg

A tervek szerint a Hungary Airlines heti öt járatot üzemeltet az új útvonalon, amelyet egy Airbus A330-200F repül majd. A cargo-gépek elsődlegesen e-kereskedelmi árukat szállítanak Budapestre, majd onnan továbbítják a régió többi országába.

A későbbiekben a magyar légitársaság a hamarosan forgalomba álló B777-es típust is üzemeltetni kívánja. Áprilisban a Hungary Airlines a Közlekedési Hatóság tájékoztatása szerint a Budapest–Hangcsou útvonalra is adott be cargo-járatra kérelmet.

Az új magyar légitársaság decemberben kapta meg a szükséges engedélyeket. A cég december 23-án hajtott végre első alkalommal tesztrepülést, ezt január 4-én és 5-én több, Budapest és Kecskemét közötti gyakorlórepülés követte saját HUA-kóddal és BUDAPEST hívójellel.

A 2021-ben bejegyzett vállalat 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft-re. A cég évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, székhelye a BUD Cargo Cityben van. A 2024. november végéig a Wizz Air üzemeltetésében repülő, állami tulajdonú Airbus A330F repülőgép az elmúlt években a vállalat számára szállított árut Csengcsouból, majd Hangcsouból Budapestre, emellett több, más légitársaságtól bérelt gép repül jelenleg is Kína és Magyarország között.

A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Wu Jiang kínai üzletember.

Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Facebook / Budflyer