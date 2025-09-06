Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 06. Szombat Zakariás napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Célpont 09:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

2025. szeptember 06., szombat 07:38 | Világgazdaság

Pénteken szállt le a Hungary Airlines első cargo járata Csengcsou-Budapest között. A magyar légitársaság újabb útvonalakat is tervez.

  • Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

A nemrég alapított magyar légitársaság, a Hungary Ailines a légi teherszállítás területén is terjeszkedésbe kezd, így közvetlen cargo járatot indított pénteken a kínai Csengcsou és Budapest között. Az első járattal 60 tonna áru érkezett a magyar fővárosba – közölte China Civil Aviation Networkre hivatkozva a Budflyer Facebook oldal.

A magyar légitársaság a cargo-piacot célozza meg

A tervek szerint a Hungary Airlines heti öt járatot üzemeltet az új útvonalon, amelyet egy Airbus A330-200F repül majd. A cargo-gépek elsődlegesen e-kereskedelmi árukat szállítanak Budapestre, majd onnan továbbítják a régió többi országába. 

A későbbiekben a magyar légitársaság a hamarosan forgalomba álló B777-es típust is üzemeltetni kívánja. Áprilisban a Hungary Airlines a Közlekedési Hatóság tájékoztatása szerint a Budapest–Hangcsou útvonalra is adott be cargo-járatra kérelmet.

Az új magyar légitársaság decemberben kapta meg a szükséges engedélyeket. A cég december 23-án hajtott végre első alkalommal tesztrepülést, ezt január 4-én és 5-én több, Budapest és Kecskemét közötti gyakorlórepülés követte saját HUA-kóddal és BUDAPEST hívójellel.

A 2021-ben bejegyzett vállalat 2024 áprilisában változtatta nevét Hungary Airlines Kft-re. A cég évek óta tevékenykedik a Kína és Magyarország közötti légiáru-szállítás területén, székhelye a BUD Cargo Cityben van. A 2024. november végéig a Wizz Air üzemeltetésében repülő, állami tulajdonú Airbus A330F repülőgép az elmúlt években a vállalat számára szállított árut Csengcsouból, majd Hangcsouból Budapestre, emellett több, más légitársaságtól bérelt gép repül jelenleg is Kína és Magyarország között.

A Hungary Airlines Kft. többségi tulajdonosa 50 százalékot meghaladó részesedéssel a hazánkban élő, vélhetően magyar állampolgársággal is rendelkező Wu Jiang kínai üzletember.

Mellette két kisebbségi tulajdonos szerepel a cégjegyzék adatai szerint: a pekingi székhelyű UTL (Beijing) Digital Logistics Co. Ltd., valamint 2024. november 28-tól a magyar állami tulajdonú Air Hungary Szolgáltató Zrt.

 

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Facebook / Budflyer

További híreink

Szarvas támadt rá a fideszes képviselőre – sokkoló videón az eset

Miske sötét titka: Exkluzív infók Hanna megöléséről - amit a rendőrség is elhallgat + videó

Ázsia Expressz: Hazatérve szakított a verseny első kieső párosa

Olaszország szenvedett, de nyert a labdarúgó vb-selejtezőn

Hideg zuhanyként jött a rossz hír az Írország-Magyarország meccs előtt

Miskolcról utaztatták az aktivistákat Magyar Péter országjárására + videó

Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó

Rossi elárulta, Szoboszlai Dominik jobbhátvédként fog-e játszani az írek ellen

Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

További híreink

Célpont - Magyar Péter luxusnyaralása: Kenutúra, kvadozás, sétarepülés, de vajon ki fizeti a Tisza-vezér vakációs számláját? + videó

Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt

A balhéban látta a kiuat Magyar Péter, de Orbánékba nem, maximum a TEK-esekbe akadhat bele Kötcsén

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Arcpirító kijelentést tett Zelenszkij Magyarországgal kapcsolatban
2
Vesztettek az ukránok, Gattuso legényei végül bedarálták az észteket
3
Ön is méri? Akkor tudnia kell - az eddig tökéletesnek hitt vérnyomás már nem hibátlan
4
Vezércikk - Magyar Péter Tisza-adója felháborította a választókat, Márki-Zay Péter kiakadt + videó
5
Sokkoló erőszak – fiatal magyar lányok most a bőrükön érzik, hogy az illegális bevándorlással nő a brutális bűncselekmények száma + videó
6
Trump kíméletlen leleplezése: Zelenszkij, Macron és Von der Leyen bukása az EU képmutató politikája miatt
7
Az ATV nem merte megkérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról
8
Kötcse csendjét feldúló ellenzékiek: A Tisza Párt balhéval zavarja meg a nyugalmat + videó
9
Célpont - Pikóék tétlenül nézik, hogy a drogosok gettójává válik Józsefváros + videó
10
Orosz–ukrán háború: kémiai veszélyről szólnak a hírek

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Gigabírságot kapott a Google – ezért büntetik a keresőóriást

Gigabírságot kapott a Google – ezért büntetik a keresőóriást

 Az Európai Bizottság 2,95 milliárd euróra büntette a Google-t az uniós versenyszabályok megsértése miatt, mivel megállapítása szerint az amerikai multinacionális technológiai vállalat torzította a versenyt a hirdetési technológiai iparágban (adtech) - közölte a brüsszeli végrehajtó testület pénteken.
A kormány védi az időseket az áremelésektől: élelmiszerutalvány a nyugdíjasoknak + videó

A kormány védi az időseket az áremelésektől: élelmiszerutalvány a nyugdíjasoknak + videó

Az áruházláncok indokolatlan áremelései ellen lép a kormány: Nyitrai Zsolt bejelentette, hogy a postások szeptember 1-től kézbesítik a 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat az időseknek és fogyatékossággal élőknek. A támogatás december 31-ig használható fel, hogy enyhítse a drágulás terheit. Büszkék vagyunk a magyar kormány patrióta lépésére, amely szembeszáll Brüsszel és az áruházláncok nyomásával!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!