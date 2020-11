Új kutatási és fejlesztési központot adott át Százhalombattán a MOL

Új poliol kutatási és fejlesztési központot adott át Százhalombattán a MOL, ahol a vevőkör igényeit kielégítő poliol termékeket fejlesztenek. A világszinten is legmodernebbek közé számító kísérleti reaktorrendszert a thyssenkrupp Industrial Solutions szállította és üzemelte be, a többi eszközt 90 százalékban magyar beszállítóktól szerezték be. Emellett a MOL és a thyssenkrupp közös kutatási és fejlesztési megállapodást is kötött. A Kutatási és Fejlesztési központot Mosonyi Györgyről, a MOL néhai vezérigazgatójáról nevezték el. A MOL-csoport 2030-as stratégiája célként határozza meg, hogy a petrolkémiai üzletág egyre nagyobb arányban járuljon hozzá a teljes cégcsoport eredményéhez. Ennek érdekében a MOL 1,2 Mrd eurós beruházással épít poliol komplexumot Tiszaújvárosban. Mivel az üzem sikeres működéséhez elengedhetetlen a piaci potenciállal rendelkező, a vevőkör igényeit kielégítő termékek fejlesztése is, a MOL poliol kutatási és fejlesztési központot hozott létre Százhalombattán, a Dunai Finomítóban. A 10 millió eurós beruházással megépített központban 12 mérnök és 7 technikus végzi a kutatási és fejlesztési munkálatokat. A világszinten is legmodernebbek közé számító kísérleti reaktorrendszert a thyssenkrupp Industrial Solutions szállította és üzemelte be, a többi eszközt 90 százalékban magyar beszállítóktól szerezték be. A MOL és a thyssenkrupp közös kutatási és fejlesztési megállapodást is kötött. A megállapodás célja, hogy elősegítse mindkét vállalat belépését a poliol piacra: a thyssenkrupp mint technológiai szolgáltató, valamint tervezési, beszerzési és kivitelezési (EPC) vállalkozó, a MOL pedig mint a különféle poliol termékek gyártója és eladója. Szabó Gabriel, a MOL-csoport Downstream ügyvezető igazgatója elmondta: „A kutatási és fejlesztési központ Mosonyi György, néhai MOL vezérigazgató nevét viseli, aki munkássága alatt mindvégig mélyen elkötelezett volt az innováció mellett, ezért úgy éreztük, ez méltó tisztelgés az emléke előtt. A legkorszerűbb eszközökkel felszerelt laborban dolgozó kiváló szakértők innovatív megoldások segítségével fejlesztik majd a tiszaújvárosi poliol üzem termékeit. Ez a központ nemcsak a MOL számára kiemelt fontosságú, hanem mint Kelet-Közép-Európa legmodernebb poliol kutató központja, nemzeti jelentőséggel is bír. Bízunk abban, hogy az itt elért tudományos eredmények nemzetközi szinten is nagy értéket képviselnek majd”. „A kutatási és fejlesztési megállapodásunknak köszönhetően elindult K+F labor nagy lépés afelé, hogy új piacokat találjunk és nyerjünk a MOL poliol termékei számára. Új fejezetet kezdünk az együttműködésünkben, és biztosak vagyunk abban, hogy partnerségünk eredményeként kiváló és fenntartható termékeket gyártunk majd egy jobb jövő érdekében” – mondta Sami Pelkonen, a thyssenkrupp Chemical Progress Technologies szegmens vezérigazgatója A kutatási és fejlesztési központban tesztelik a poliolok fizikai-kémiai jellemzőit, és itt zajlanak a belőlük készülő poliuretán habok laborvizsgálatai és alkalmazástechnikai kísérletei is. 2022 júliusáig legalább 10 poliol típust fejlesztenek ki az új létesítmény laborjaiban. A mérések eredményeinek összehasonlítására és validálására több magyar egyetem, illetve független kutató intézmény laboratóriumával is együttműködést tervez a vállalat. Ezek segítik az alkalmazott mérési módszerek továbbfejlesztését, valamint növelik az egyetemek tudásbázisát is. A központ így a MOL-csoporton túl a magyarországi és a nemzetközi tudományos élet számára is kimagasló értékkel bír majd, így ezek rendszeres publikálása a MOL fontos célja a következő évekre. Az új kutatási központban zajlik majd többek között a MOL „Piaci potenciállal rendelkező poliéter-poliol terméktípusok kutatás-fejlesztése” projektje is, amelyet 483.269.279 Ft-tal támogat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal.