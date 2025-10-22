Új korszakot nyitott a társadalmi felelősségvállalásban két patinás szervezet

Megosztás itt:

A Rotary Connect rendezvénysorozat célja, hogy a Rotary Magyarország tagjai és a közösség számára teremtsen platformot a kapcsolódásra és a tudásmegosztásra. Az idei fórum túllépett ezen a kereten. Molnár Júlia, a magyarországi Rotary district kormányzójának kezdeményezésére, az MVÜK-vel létrejött partnerség egyedülálló a maga nemében.

„A fórum megtestesítette a Rotary szellemiségét, vagyis azt, hogy „a szolgálat mindenek felett” elvet az üzleti életben is érvényesíteni kell” – nyilatkozta dr. Rádi Vilmos, a rendezvény szervezője, Budapest Akadémia klub elnöke. A fórumot október 9-én rendezték meg, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dísztermében.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik legbefolyásosabb üzleti közösségével, a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közösségével, közösen hívhatjuk fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fontosságára. Az előadásokon bemutatott innovatív, jövőbe mutató megoldások, mint a jótékonyságot forradalmasító Sharity applikáció vagy a magyar KKV-szektort megerősítő Demján Sándor Tőkeprogram, kézzelfoghatóan bizonyítják, hogy a profitorientált gondolkodás és a jótékonyság nemcsak megfér egymás mellett, hanem egymást erősítve válhatnak a fenntartható fejlődés motorjává. Hiszünk abban, hogy az ilyen összefogások elengedhetetlenek egy gazdaságilag és társadalmilag is egészséges jövő építéséhez.”

Személyes példák, inspiráló vezetők

“Ezer szállal kapcsolódunk egymáshoz a földi létünk során. Életünk szövetének erősségét, színét, minőségét a kapcsolati hálónk is meghatározza. Nem csak a magánéletben, de így van ez a Rotaryban és az üzleti életben is. A Rotary Business Connect fórumon azért találkoztunk, hogy erősítsük kapcsolatainkat és közösen keresünk választ jövő kihívásaira” - mondta megnyitó beszédében Molnár Júlia, a Rotary Magyarország kormányzója.

A fórum előadói a magyar gazdasági élet meghatározó szereplői voltak. Horváth János, a MVÜK vezérigazgatója és tulajdonosa személyes hangvételű előadásában mutatta be a szervezet post-COVID időszakban végrehajtott sikeres újjászervezését. Kiemelte, hogy korábbi, multinacionális cégeknél szerzett tapasztalatai mélyen beágyazták gondolkodásába a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, ami alapvető motivációt jelent számára a Rotaryval való együttműködésben. Kende-Hofherr Krisztina, az MVÜK női tagozatának vezetője szintén saját tapasztalatai alapján beszélt a nők helyzetéről egy férfiak által dominált üzleti világban, megosztva pályakezdőként szerzett élményeit, hangsúlyozva a mentorálás és a kölcsönös támogatás erejét.

Az eseményen Bársony Farkas, a Sharity alapító-vezérigazgatója bemutatta azt a mobilapplikációt, amely választ ad a jótékonyságot övező legégetőbb kérdésre: a bizalom hiányára. A Sharity nemcsak egy innovatív adományozási rendszer, hanem egy átlátható és hatékony eszköz is a vállalatok számára, hogy megszólítsák célközönségüket, miközben valós társadalmi és környezeti hatást fejtenek ki, és közelebb kerülhetnek ESG céljaik eléréséhez. Az applikáció forradalmi újítása, hogy a felhasználók nemcsak pénz formájában adhatnak támogatást, – amely 100%-ban, közvetítői díj nélkül jut el a célcsoporthoz –, hanem reklámvideók megtekintésével is adományt generálhatnak. Ez a modell a nagyvállalatok számára is vonzó CSR-eszköz, amely védi a reputációjukat és garantálja a támogatásuk átláthatóságát.

Párbeszéd és célzott segítségnyújtás

Nagy Péter a Civic Enterprises programigazgatója előadásában bemutatta a szervezet sikeres jószolgálati projektjeit, köztük a nyugdíjasokat és diákokat összekötő senior mentorprogramot az olvasási és szövegértési készségek elsajátítására. Kiemelte, hogy egy felnőtt mentor egy tanéven keresztüli jelenléte egy fiatal életében nagymértékben csökkenti az iskolai hiányzást, alkohol és drogfogyasztást és erőszakos viselkedésre való hajlamot, pozitív hatással van a tanuló családi kapcsolataira, iskolai teljesítményére. A szervezet „Return” programja magas szintű nemzetközi kapcsolatépítési lehetőségeket kínál politikai, üzleti és művészeti területeken.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke és a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának elnöke a Demján Sándor Tőkeprogramot mutatta be, amely a magyar KKV-k tőkeellátottságának javítását célozza. A fenntarthatósági jelentést készítő Mario Draghi-t idézve rámutatott Európa tőkebefektetési lemaradására az Egyesült Államokkal szemben, és hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság versenyképességéhez elengedhetetlen ennek a hátránynak a ledolgozása.

A rendezvény kerekasztal-beszélgetéssel zárult, ahol a résztvevők a jótékonyság jövőjéről és a jelenlegi negatív gazdasági környezet kihívásairól egyeztettek. Elhangzott, hogy a jelenlegi negatív gazdasági helyzet nemzetközileg is visszafogja a vállalkozók jótékonysági képességeit. Konszenzus alakult ki abban, hogy a jövő generációinak edukálása a társadalmi felelősségvállalásra, valamint az adományozást egyszerűsítő technológiai megoldások elterjesztése kulcsfontosságú.

A fórum jegybevételének egy részével a Sztehlo Gyermekotthont támogatták a résztvevők. Dr. Rádi Vilmos elmondta, hogy a választás nem volt véletlen: a Rotary és az intézmény között már létezik egy sikeres, bizalmon alapuló kapcsolat. A korábbi támogatások felhasználása minden esetben transzparens volt, a Rotary pontos elszámolást és számlákat kapott, így biztosítva, hogy minden forint a legjobb helyre kerül.

„Ezzel egyúttal lehetőség nyílt arra, hogy felhívjuk a figyelmet egy a gyermekvédelem területén jól működő intézményre” – hangsúlyozta a rendezvény szervezője.

A Rotaryról

A Rotary egy 1905-ben alapított nemzetközi civil szervezet, amely világszerte több mint 1,4 millió tagot számlál és tanácskozási joggal bír az ENSZ-ben. A Rotary 1925-ben jelent meg Magyarországon, és idén ünnepli megalapításának 100. évfordulóját. A kommunizmus ideje alatt betiltott szervezet 1989-ben alakult újjá. Magyarországon jelenleg egy districtben több mint 57 klub és 30 ifjúsági klub működik. A Rotaryba olyan személyek kapnak meghívást, akik saját szakterületükön kiemelkedőt alkottak és elkötelezettek a jószolgálat iránt.

Fotó forrása: Rotary Magyarország