Új korszak az energiatárolásban: föld alatti hidrogénraktárak jönnek

2025. szeptember 11., csütörtök 08:15 | Magyar Nemzet
energiatárolás hidrogénraktár

A kormány társadalmi vitára bocsátott tervezete szerint jogszabályi kereteket kapna a föld alatti hidrogéntárolás, ami lehetővé tenné a napenergia „feleslegének” tárolását, miközben a paksi atomerőmű teljesítményét sem kell csökkenteni.

  • Új korszak az energiatárolásban: föld alatti hidrogénraktárak jönnek

Egy társadalmi vitára bocsátott tervezet szerint a föld alatti hidrogéntárolás jogszabályi kereteit határozza meg a kormány. Mindez pedig azért fontos, mert a fel nem használt villamos energiát hidrogén formájában el tudnánk tárolni, és erre idehaza is kínálkoznak lehetőségek. Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a téma kapcsán lapunknak elmondta, a hidrogén nagy léptékű tárolása ma az egyik kulcskérdés a tiszta energia átmenetben, a karbonsemlegesség 2050-ig történő megvalósításában.

 

Magyarország ugyanis az atomenergia mellett kulcsszerepet szán az időjárásfüggően működő naperőműveknek és háztartási napelemrendszereknek az áramtermelés kizöldítésében, ezért az időnkénti túltermeléshez tárolást kell biztosítani. Borús időben, hiány esetén pedig be kell tudni pótolni. Ha a fölös árammal termelt – vízelektrolízisen keresztül előállított – hidrogént el tudjuk tárolni speciális geológiai formációkban, akkor gyakorlatilag bármilyen hosszú időre el tudjuk az áramot tárolni hidrogénben, mert szükség esetén a hidrogénből gázmotorokban újból áram állítható elő. Ez pedig hatalmas előny például az akkumulátorokhoz képest, ahol a hatékony áramtárolási idő órákban mérhető – magyarázta Toldi Ottó.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

