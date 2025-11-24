Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést

Megosztás itt:

A szlovák EUSTREAM és a magyar FGSZ Földgázszállító Zrt. újabb mérföldkövet jelentett be a térség földgáz-infrastruktúrájának fejlesztésében: sikeresen lezárultak azok az adminisztratív és műszaki folyamatok, melyek lehetővé teszik a Magyarország felől Szlovákia irányába történő határkeresztező gázszállítási kapacitás jelentős bővítését a Velké Zlievce–Balassagyarmat összekötési ponton. Ez új lendületet ad a közép-európai energiapiac integrációjának, és fontos alapot teremt a régiós ellátásbiztonság erősítéséhez.

A most bejelentett fejlesztés nyomán az interkonnektor 5300 315 kWh/h, azaz óránként mintegy félmillió köbméter földgáz továbbítására alkalmas firmkapacitást kínál majd. Ez éves szinten a jelenlegi 3,5 milliárd köbméterről 4,38 milliárd köbméterre emeli a Magyarországról Szlovákia irányába határátlépő potenciális gázmennyiséget. Ez több mint 20 százalékos növekedést jelent, és jól mutatja: a két rendszerirányító célja, hogy a térségben kelet–nyugati és észak–déli irányban egyaránt megerősítse az áramlási lehetőségeket.

A megnövelt kapacitás 2025. december 1-jétől válik elérhetővé, és először a november 30-i napi kapacitásaukción jelenik meg termékként. A társaságok közölték: a többletkapacitás minden jövőbeni aukción is elérhető lesz, összhangban a CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code) által meghatározott aukciós naptárral.

A fejlesztés nem egyedülálló esemény, hanem része a több országon átívelő Vertical Corridor kezdeményezésnek, mely Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország és Szlovákia összekapcsolt gázszállítási útvonalát erősíti, és alternatívát kínál a régió energiaellátásában. Az útvonal célja a különböző forrásból – például a LNG-terminálokból vagy a délkelet-európai infrastruktúrán keresztül – érkező gáz rugalmasabb továbbítása Közép-Európa felé.

Fotó: Shutterstock