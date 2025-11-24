Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 24. Hétfő Emma napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést

2025. november 24., hétfő 20:30 | Világgazdaság
Szlovákia Magyarország közép-európai energiapiac interkonnektor fejlesztés

A közép-európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll, miután a magyar és a szlovák rendszerirányítók új kapacitásbővítést jelentettek be. A gázszállítás Magyarországról Szlovákia felé jóval nagyobb mennyiséget érhet el a következő években, köszönhetően az interkonnektor fejlesztésének. A bővítés stratégiai szempontból is kiemelt jelentőségű, hiszen erősíti a régió ellátásbiztonságát.

  • Új irány az energiastratégiában: Magyarország Szlovákia irányába indít gázszállítási kapacitásbővítést

teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A szlovák EUSTREAM és a magyar FGSZ Földgázszállító Zrt. újabb mérföldkövet jelentett be a térség földgáz-infrastruktúrájának fejlesztésében: sikeresen lezárultak azok az adminisztratív és műszaki folyamatok, melyek lehetővé teszik a Magyarország felől Szlovákia irányába történő határkeresztező gázszállítási kapacitás jelentős bővítését a Velké Zlievce–Balassagyarmat összekötési ponton. Ez új lendületet ad a közép-európai energiapiac integrációjának, és fontos alapot teremt a régiós ellátásbiztonság erősítéséhez.

A most bejelentett fejlesztés nyomán az interkonnektor 5300 315 kWh/h, azaz óránként mintegy félmillió köbméter földgáz továbbítására alkalmas firmkapacitást kínál majd. Ez éves szinten a jelenlegi 3,5 milliárd köbméterről 4,38 milliárd köbméterre emeli a Magyarországról Szlovákia irányába határátlépő potenciális gázmennyiséget. Ez több mint 20 százalékos növekedést jelent, és jól mutatja: a két rendszerirányító célja, hogy a térségben kelet–nyugati és észak–déli irányban egyaránt megerősítse az áramlási lehetőségeket.

A megnövelt kapacitás 2025. december 1-jétől válik elérhetővé, és először a november 30-i napi kapacitásaukción jelenik meg termékként. A társaságok közölték: a többletkapacitás minden jövőbeni aukción is elérhető lesz, összhangban a CAM NC (Capacity Allocation Mechanisms Network Code) által meghatározott aukciós naptárral.

A fejlesztés nem egyedülálló esemény, hanem része a több országon átívelő Vertical Corridor kezdeményezésnek, mely Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország és Szlovákia összekapcsolt gázszállítási útvonalát erősíti, és alternatívát kínál a régió energiaellátásában. Az útvonal célja a különböző forrásból – például a LNG-terminálokból vagy a délkelet-európai infrastruktúrán keresztül – érkező gáz rugalmasabb továbbítása Közép-Európa felé.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Bezár a legendás kávéház – a búcsúüzenet mindenkit lesokkolt

Csalódott tiszás: Magyar Péter nem ezt ígérte, rengeteg Tisza-sziget fog megszűnni a jövőben + videó

Mindenki ledöbbent: az egyik legjobb énekes esett ki a Sztárban Sztár All Stars-ból

Magyar Péter hatalmas öngólt lőtt, nem is tudja felfogni, hogy mekkorát hibázott

Orbán Viktor karácsonyi reklámja mindent visz

„Úgy éreztem, hogy valami elrepedt a nyakamban" – hónapokra kidőlt a Fradi kapusa

Nyilvános vitára hívja a Tisza képviselőjelölt-jelölteket Radics Béla + videó

Bognár György: Három helyett hat gólt kellett volna kapnunk...

Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"

További híreink

Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Merz a G20-csúcson: Kizárt Oroszország visszatérése a G8-ba, a pénzügyi terv elfogadhatatlan

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Azonnali kérdések és válaszok órája volt a parlamentben + videó
2
Világgazdaság az orosz-ukrán háború kapcsán: „Nyugaton megy a többlépcsős ködösítés ezerrel"
3
A normalitás utolsó védvonala: Bayer Show – Ízekre szedjük a globalista hazugsággyárat + videó
4
Nyilvánosságra került Európa 28 pontos tervezete + videó
5
Az amerikai béketerv ukrajnai reakciói + videó
6
Módosul az amerikai békekoncepció + videó
7
A Tisza Párt jelöltjei olyanok, mint az eltévedt turisták – Azt se tudják, melyik városban vannak + videó
8
Zelenszkij Trumpnak és Európának is köszönetet mondott
9
Háború Ukrajnában - Tárgyalóasztalhoz ültek Washington és Kijev delegációi + videó
10
Veres Roland kiütéssel nyerte első profi mérkőzését + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Háromnapos sztrájk kezdődik Belgiumban

Háromnapos sztrájk kezdődik Belgiumban

 Hétfőn kezdődik a legnagyobb belgiumi szakszervezetek által a kormány megszorító csomagja ellen szervezett háromnapos sztrájk, amely jelentős zavarokat okozhat a vasúti és tömegközlekedésben, a közszolgáltatásokban, valamint a légi közlekedésben.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!