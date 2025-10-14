Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 14. Kedd Helén napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 17:50

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Új hitelkonstrukcióval erősíti a mikrogazdálkodókat a kormány

2025. október 14., kedd 16:38 | MTI
hitel támogatás agrárium kisgazdaságok

A legkisebb magyar gazdálkodók pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében a kormány új, célzott hitelkonstrukciót indít. Az intézkedés célja a likviditási nehézségek enyhítése. Nagy István agrárminiszter az Agrárminisztérium (AM) keddi közleményében, a "Ez a magyar föld Digitális Polgári Kör" alakulásakor hangsúlyozta a legkisebb termelők kiemelt támogatásának fontosságát.

  • Új hitelkonstrukcióval erősíti a mikrogazdálkodókat a kormány

Nagy István a mikrohitel programról szólva ismertette, hogy az középtávú 5 éves, szabad felhasználású finanszírozást nyújt, kedvezményes kamattal és várhatóan még idén elindul. A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében - írták a közleményben.

Hozzátették,

a tárcavezető szerint prioritás a gazdálkodók támogatása, amelyet uniós és nemzeti források is biztosítanak.

Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet az Agrárminisztérium a termelők terheinek csökkentésére is. Több, számukra kedvező adócsökkentési javaslatról döntött a kormány.

Kifejtette, hogy mentesülnek az adófizetés alól a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai, valamint kiegészül a helyi adókra vonatkozó jogszabály is: az erdőingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek, így ezekre sem vethető ki települési adó.

További könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.

Technikai korrekcióként a marha tőkehús és a belsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá kerülnek, ami erősíti az értékesítés biztonságát, és mérsékli a piaci kockázatokat. Emellett a fagykár és aszálykár által érintett gazdálkodók egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek, a kisüzemi habzóborokra pedig 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetünk be - sorolta a tájékoztatás szerint.

Kitért arra is, hogy az agráriumot tekintve jelenleg három színtéren is küzdelem folyik:

egyrészt két lábbal a földön járva itthon, a természet erőivel, másrészt Brüsszelben a Közös Agrárpolitika megvédéséért, harmadrészt pedig a virtuális térben is, hiszen a gazdák rendelkeznek az igazi tudással, és ezt meg kell osztani.

Ezen kihívásokra szerinte pedig válaszokat nyújthat az újonnan megalakult Digitális Polgári Kör - írta közleményében az Agrárminisztérium.

További híreink

Rambót csináltak Kapu Tiborékból

Forrong Európa: A népek haragja elsöpörheti a brüsszeli elitet? Itt a Nógrádi-elemzés! + videó

"Megvolt az esélye, hogy meghalok" - majdnem életébe került a nőnek a repülőútja

Élő adásban porszívózta fel apja hamvait, most Magyar Péter szekerét tolja Fiala János

Nézd csak, kik kerültek fel újabban a rendőrség körözési toplistájára!

Brüsszel hoppon maradt, Trump megnevezte, ki segíthet az orosz-ukrán háború lezárásában

Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó

Piroska koplalás nélkül fogyott 14 kilót – Ez volt a titka

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

További híreink

Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó

Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?

Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Testőrökkel hallgattatta el Magyar Péter a hírhedt trombitást + videó
2
Az EP szerint von der Leyen visszaélt a hatalmával, amikor felszabadított pénzeket Magyarországnak + videó
3
Ez az esküvői fotó buktathatja le a Gyurcsány-Dobrev párt, hogy érintettek egy pedofil bűncselekmény sorozatban?
4
Marco Rossi szinte az utolsó pillanatban változtatott a válogatott összetételén
5
Bóka János: Varga Judit kiállása erősít minket + videó
6
Úgy repültek, mint a papírpoharak – Túlélők a vonatbalesetről
7
100 százalékban mögötted állunk – Trump Orbán Viktort méltatta + videó
8
Aki a csalást beismerte, most Magyar Pétert méri? + videó
9
Szentkirályi Alexandra: „Péter, az alelnököd buktatott le, hogy hazudsz!” + videó
10
A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

Örömhír az albérlőknek: a pandémia óta nem volt ilyen

 Jelentősen, 1,1 százalékkal csökkentek a lakbérek országosan szeptemberben, az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex adataiból. Az ingatlan.com hétfői közleménye szerint ilyen mértékű csökkenésre utoljára 2020-ban, a koronavírus-járvány idején volt példa.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!