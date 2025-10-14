Új hitelkonstrukcióval erősíti a mikrogazdálkodókat a kormány

Megosztás itt:

Nagy István a mikrohitel programról szólva ismertette, hogy az középtávú 5 éves, szabad felhasználású finanszírozást nyújt, kedvezményes kamattal és várhatóan még idén elindul. A hitel egyszerűsített bírálat mellett, önerő nélkül vehető majd igénybe a Széchenyi Kártya Program keretében - írták a közleményben.

Hozzátették,

a tárcavezető szerint prioritás a gazdálkodók támogatása, amelyet uniós és nemzeti források is biztosítanak.

Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet az Agrárminisztérium a termelők terheinek csökkentésére is. Több, számukra kedvező adócsökkentési javaslatról döntött a kormány.

Kifejtette, hogy mentesülnek az adófizetés alól a mezőgazdasági vontatók pótkocsijai, valamint kiegészül a helyi adókra vonatkozó jogszabály is: az erdőingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek, így ezekre sem vethető ki települési adó.

További könnyítés, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.

Technikai korrekcióként a marha tőkehús és a belsőségek is az 5 százalékos áfakulcs alá kerülnek, ami erősíti az értékesítés biztonságát, és mérsékli a piaci kockázatokat. Emellett a fagykár és aszálykár által érintett gazdálkodók egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek, a kisüzemi habzóborokra pedig 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetünk be - sorolta a tájékoztatás szerint.

Kitért arra is, hogy az agráriumot tekintve jelenleg három színtéren is küzdelem folyik:

egyrészt két lábbal a földön járva itthon, a természet erőivel, másrészt Brüsszelben a Közös Agrárpolitika megvédéséért, harmadrészt pedig a virtuális térben is, hiszen a gazdák rendelkeznek az igazi tudással, és ezt meg kell osztani.

Ezen kihívásokra szerinte pedig válaszokat nyújthat az újonnan megalakult Digitális Polgári Kör - írta közleményében az Agrárminisztérium.