Új dimenzióba léptek a francia–magyar együttműködések

2018. DECEMBER 11., KEDD KÁSLER MIKLÓS: 8,5 MRD FT-BÓL ÚJULNAK MEG VAGY ÉPÜLNEK NÕVÉRSZÁLLÓK AZ ORSZÁG 13 MEGYÉJÉBEN. AZ NVB NEM HITELESÍTETTE HADHÁZY ÁKOS ÁLTAL BENYÚJTOTT, A KORMÁNY KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRE VONATKOZÓ NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉSEKET. A JOBBIK NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A TÚLÓRATÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL. ORBÁN VIKTOR: A MUNKÁSOK ÉRDEKÉT SZOLGÁLJA A MUNKAIDÕ-BEOSZTÁS ÖNKÉNTES MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY. OTT LESZ AZ ELLENZÉK, ÉS AKCIÓRA KÉSZÜL A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HOLNAPI PARLAMENTI SZAVAZÁSON. ORBÁN VIKTOR: HA ANTALL JÓZSEFNEK MINISZTERELNÖKKÉNT LETT VOLNA KÉTHARMADA, MAGYARORSZÁG MEGSPÓROLHATOTT VOLNA 20 ÉVET. ORBÁN VIKTOR A NÉHAI MINISZTERELNÖK HALÁLÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT EMLÉKKONFERENCIÁN MONDOTT BESZÉDET. FIDESZ: A BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉG ÁTERÕSZAKOLTA A MIGRÁNSVÍZUMOT, AMIVEL MÉG TÖBB BEVÁNDORLÓT AKARNAK AZ EU-BA HOZNI. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS MINISZTER: MEG KELL VÁLTOZTATNI MAGYARORSZÁG "LEÁNYVÁLLALAT-ORSZÁG" ARCULATÁT. KÉT ÚJ HÍD ÉPÜL A MAGYAR-SZLOVÁK KÖZÖS ÁLLAMHATÁRON ÕRHALOM ÉS IPOLYVARBÓ, VALAMINT DUNAKILITI ÉS DOBORGAZ KÖZÖTT KÖZÖLTE AZ ITM. RÉTVÁRI BENCE: JÖVÕRE 5300 HATÁRON TÚLI MAGYAR DIÁK LÁTOGATHAT MAGYARORSZÁGRA ÉS TÖBB MINT EZER PEDAGÓGUS VEHET RÉSZT TOVÁBBKÉPZÉSEN. ÚJ, MAGYARORSZÁGON ÖSSZESZERELT CSEH GYÁRTMÁNYÚ FEGYVEREKET KAPTAK A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONÁI. KSH: 3,1%-KAL MAGASABBAK VOLTAK A FOGYASZTÓI ÁRAK NOVEMBERBEN AZ EGY ÉVVEL KORÁBBINÁL, A MEZÕGAZDASÁGI TERMELÉS 3,1%-KAL NÕTT. 1,6 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENT EGY ÉV ALATT A NYUGDÍJBAN ÉS EGYÉB ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLÕK SZÁMA VILÁGGAZDASÁG. A NESTLÉ ÁTADJA A SZERENCSI VÉDJEGYET A SZERENCSI BONBON KFT.-NEK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HADIIPARI ÉS NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁSOKKAL ÚJ DIMENZIÓBA LÉPTEK A FRANCIA-MAGYAR EGYÜTTMÛKÖDÉSEK MONDTA PÁRIZSBAN. SAJTÓÉRTESÜLÉS: ANGELA MERKEL BERLINBEN VILÁGOSSÁ TETTE THERESA MAYNEK, HOGY NEM LÁT LEHETÕSÉGET A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS MEGVÁLTOZTATÁSÁRA. A BRIT KORMÁNY SZERINT JANUÁR VÉGÉIG A PARLAMENT ELÉ KERÜL A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉT RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS. ELÉGEDETLENEK A FRANCIA ELNÖK ÍGÉRETEIVEL A SÁRGA MELLÉNYES TÜNTETÕK, TÖBBSÉGÜK FOLYTATNÁ A TÜNTETÉSSOROZATOT. KUTATÓINTÉZETEK: A FRANCIÁK TOVÁBBRA IS TÁMOGATJÁK A SÁRGA MELLÉNYESEKET, DE MEGOSZTOTTAK A TÜNTETÉSEK FOLYTATÁSÁT ILLETÕEN. BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNYT NYÚJTANAK BE BALOLDALI PÁRTOK A FRANCIA KORMÁNY ELLEN A SÁRGA MELLÉNYESEK OKOZTA VÁLSÁG KEZELÉSE MIATT. UKRAJNA FELFÜGGESZTI PARTNERSÉGI SZERZÕDÉSÉT OROSZORSZÁGGAL. SPECIÁLIS EGYSÉGEK KERESIK A KATONAI BEHÍVÓ ELÕL BUJKÁLÓ SORKÖTELESEKET KÁRPÁTALJÁN. A POLGÁROK IGAZSÁGOSABB ÉS BIZTONSÁGOSABB EURÓPÁT AKARNAK - JELENTETTE KI GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK A RÓMAI PARLAMENTBEN. RENDÕRÖKRE ÉS BIZTONSÁGI EMBEREKRE TÁMADTAK MENEDÉKKÉRÕK A NÉMETORSZÁGI BAMBERGBEN EGY BEFOGADÓÁLLOMÁSON, TIZENEGYEN MEGSEBESÜLTEK. ELFOGTAK EGY NEGYVENÉVES NÕT AZ ISZLÁM ÁLLAM TÁMOGATÁSÁNAK GYANÚJÁVAL HAMBURGBAN. NYOLC GYANÚSÍTOTT ELLEN INDÍTOTTAK VIZSGÁLATOT AZ OLASZ DISZKÓBAN OKOZOTT TÖMEGPÁNIK MIATT, AMIBEN SZOMBATON HAT EMBER MEGHALT. TATJANA BOBNART LETT A SZLOVÉN ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG VEZETÕJE, ÍGY ELÕSZÖR TÖLTI BE NÕ EZT A TISZTSÉGET SZLOVÉNIÁBAN. ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTTA FEL MAGÁT KABUL KÖZELÉBEN, AZ AFGÁN HÍRSZERZÉS 4 TAGJA MEGHALT, HATAN MEGSEBESÜLTEK. A TIME MAGAZIN A TÖBBI KÖZT A MEGGYILKOLT SZAÚDI ÚJSÁGÍRÓT, DZSAMÁL HASOGDZSIT VÁLASZTOTTA AZ ÉV EMBERÉNEK. ÉLETÉNEK 99. ÉVÉBEN ELHUNYT ELEKFI LÁSZLÓ KAZINCZY-DÍJAS NYELVÉSZ, A NYELVTUDOMÁNY KANDIDÁTUSA, AZ MTA DOKTORA. SZÉN-MONOXID SZIVÁRGOTT A XVIII. KERÜLETI, PETÕFI UTCAI ÓVODÁBAN KEDD DÉLUTÁN; A MÉRÕMÛSZER IDÕBEN JELZETT, SENKIT NEM KELLETT KÓRHÁZBA VINNI. FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ MEZÕKÖVESDNÉL, A 2502-ES ÚTON, EGY EMBER MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. 8 ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSSEL SÚJTOTT A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK KEDDEN EGY BOLGÁR FÉRFIT, AKI 23 KG-M MARIHUÁNÁT PRÓBÁLT MEG AUSZTRIÁBA CSEMPÉSZNI. A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN - KÖZÖLTE A RENDÕRSÉG HÉTFÕN HONLAPJÁN.