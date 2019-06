Tűzszünet a kínai amerikai kereskedelmi háborúban

Varga Juditot, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárát jelöli igazságügyi miniszternek a kormányfő, azt követően, hogy a jelenlegi tárcavezető, Trócsányi László elfoglalja képviselői helyét az Európai Parlamentben. Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd politikusa nyerte az ellenzék főpolgármester-jelölti előválasztását. Az ellenzéki előválasztáson 68 240 fővárosi választó adott le érvényes szavazatot. Tarlós István főpolgármester gratulált Karácsony Gergelynek. Az atv.hu-nak azt nyilatkozta: neki szurkolt. Azt azonban megjegyezte: az 5,1 százalékos részvétel nem tanúskodik „elsöprő leváltó hangulatról”. Sokat elárul a baloldal várospolitikai elképzeléseiről, hogy a legalkalmatlanabb fővárosi polgármester a baloldal számára a legalkalmasabb főpolgármester-jelölt – így kommentálta a Fidesz frakcióvezetője, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztást. Kocsis Máté a Hír TV Magyarország élőben című műsorában úgy vélte: a szavazásnak nem volt igazán tétje, mert mindhárom jelölt Gyurcsány Ferenc embere. A Századvég Alapítvány kutatása azt mutatja, hogy az MSZP szavazói átpártoltak a DK-hoz, de a Demokratikus Koalíció sem tud olyan politikai üzeneteket megfogalmazni, amelyekkel a bizonytalan szavazókat megnyerhetné. Leköpte a Hír Tv stábját egy Dk-s aktivista. Kollégáink a Móricz Zsigmond körtéren a baloldali előválasztásról forgattak, amikor egy nő odalépett hozzájuk és trágár kifejezések kíséretében leköpte őket. A nő a Demokratikus Koalíció pultjánál Kálmán Olgával beszélgetett amikor észrevette a Hír tv kameráját és elindult az operatőr felé, majd hosszú percekig szidalmazta kollégáinkat. Botrányos körülmények között leváltotta csepeli polgármester-jelöltjét, Takács Mónikát az MSZP taggyűlése - értesült a csepel.info. Akár 50 százalékkal is megnő a dolgozni vágyó diákok száma nyáron, de legalább 20 százalékos növekedést minden iskolaszövetkezet tapasztal – írja a Világgazdaság. Újabb atomalku követheti Irán és az Egyesült Államok konfliktusát - mondta Szalai Máté, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az M1-en. Folyamatosan javul a magyar-kínai gazdasági kapcsolat - mondta Nádasi Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-kínai tagozatának elnöke az M1-en. Magyarország nemcsak támogatja az Európai Unió bővítését, hanem az egyik legfontosabb uniós politikának tartja, és Albániával továbbra is szorosan együtt akar működni az illegális bevándorlás megfékezésében - mondta Szijjártó Péter miniszter Tiranában. Románia is kezdeményezte, hogy az Európa Tanács külön eljárásban vizsgálja az ukrán nyelvtörvényt - közölte Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselő. Kudarcot vallott a cseh ellenzék kísérlete Andrej Babis miniszterelnök koalíciós kormányának megbuktatására. Manfred Weber továbbra is magának követeli az Európai Bizottság elnöki tisztségét. A bajor politikus leszögezte: az EP-választás végeredménye alapján neki, mint az Európai Néppárt csúcsjelöltjének kell megkapnia a vezető pozíciót. Nem biztos, hogy érvényesül az úgynevezett csúcsjelölti rendszer az Európai Bizottság elnöki pozíciójának betöltésében - mondta Angela Merkel német kancellár. Egyórás találkozót tart pénteken Oszakában Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a G20-csoport csúcstalálkozója idején - jelentette be Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója. Kína nem fogja engedni, hogy a G20-as országcsoport a héten Japánban zajló csúcstalálkozóján megvitassák az ország belügyeit - jelentette ki Keng Suang kínai külügyi szóvivő. Egy esetleges konfliktus Iránnal nem tartana sokáig - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak adott interjúban. Az amerikai szenátus 4,6 milliárd dolláros segélycsomagot fogadott el a migránsválság enyhítésére. A kelet-líbiai vezetéshez hű Halifa Haftar tábornok vezette „Líbiai Nemzeti Hadsereg” átadott az Egyesült Államok képviselőinek egy pilótát, akinek harci repülőgépét májusban lőtték le Tripoli közelében - jelentette be Ahmad al-Miszmari dandártábornok. A kormányellenes tálib fegyveresek megölték az afgán biztonsági erők 26 tagját az ország négy tartományban. Megöltek két amerikai katonát Afganisztánban - közölte a NATO-vezette afganisztáni katonai misszió. Dél-Koreának fel kell hagynia azzal, hogy a közvetítő szerepét próbálja játszani a Phenjan és Washington között zajló tárgyalási folyamatban – közölte az észak-koreai külügyminisztérium amerikai ügyekért felelős részlegének vezetője. Sajtóértesülések szerint őrizetbe vettek egy ausztrál férfit Észak-Koreában, a canberrai kormány az ügy azonnali tisztázását várja Phenjantól - mondta el egy ausztrál külügyi szóvivő. Legkevesebb tizenöt embert taposott halálra a tömeg Madagaszkár fővárosának, Antananarivónak egyik stadionja előtt a függetlenségi koncerten. Kényszerleszálláskor túlfutott a leszállópályán, és egy épületnek ütközött egy utasszállító repülőgép a délkelet-oroszországi Burjátföldön, a balesetben a pilóta és a gép fedélzeti mérnöke meghalt, mind a 42 utas túlélte a balesetet. Tízfős nemzetközi fegyvercsempészbanda őrizetbe vételéről számolt az észak-szibériai Novij Urengoj városból az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. Vonat és autó ütközött össze Kunszentmárton és Csépa között egy vasúti átjáróban, egy ember megsérült, késésekre kell számítani - közölte a Mávinform. Többen megsérültek, amikor hat gépjármű összeütközött az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében, az érintett útszakaszt lezárták - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Az utolsó pillanatban még menekülni akarhatott a Hableány kapitánya a katasztrófa elől a hullámsírba süllyedt sétahajó hatósági szemléje szerint - ismerteti a Magyar Nemzet. Filmforgatás miatt vasárnap lezárják a pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és a Margit híd között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A kajakos Kopasz Bálint 1000 méteren arany-, a Kárász Anna, Kozák Danuta kajakos duó pedig 500 méteren ezüstérmet szerzett a minszki Európa Játékokon. Péni István bronzérmet szerzett a férfi kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses számában az Európa Játékok olimpiai kvalifikációs sportlövő-versenyén. Balázs Attila mérkőzéslabdákról fordítva nyert az ukrán Ilija Marcsenko ellen a wimbledoni teniszbajnokság selejtezőjének második fordulójában. Női vízilabda Diapolo Kupa: Magyarország - Magyar Universiade-válogatott 10:5