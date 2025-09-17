Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 17. Szerda Zsófia napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Trump üti őket, az infláció nem tágít – nagyon nehéz döntés elé néz a Fed és a világ

2025. szeptember 17., szerda 12:08 | Világgazdaság

A hét nagy világeseménye: kamatairól dönt az amerikai jegybank, a Fed. Kamatvágást áraz a Wall Street, és Washington magas rangú lakója is alacsonyabb kamatokat követel. Ám az olcsó pénz, ha a tőzsdét pörgeti is, nem feltétlenül oldja meg a gazdaságpolitikai problémákat.

  • Trump üti őket, az infláció nem tágít – nagyon nehéz döntés elé néz a Fed és a világ

Alig néhány hónapja az elemzők még csak egy idei kamatcsökkentésre számítottak. Majd Jerome Powell Jackson Hole-i beszéde után háromra emelték a tétet. Ma már van olyan nagy Wall Street-i bankház, a Morgan Stanley, ahol négy egymás után sorjázó kamatvágáson sem lepődnének meg. Mindennek ellenére sincsenek könnyű helyzetben az első kamatcsökkentésre készülő jegybankárok.

Ragadós az infláció

Szerkesztőségi cikkben morfondírozott a Wall Street Journal azon, hogy miközben a piaci szereplők kamatvágást áraznak, a washingtoni adminisztráció pedig alacsonyabb kamatot követel – mondván, az infláció már vereséget szenvedett –, az amerikai makrogazdasági adatok mégsem feltétlenül támasztják alá ezt az optimizmust. Éppen ezért nagyon nehéz helyzetben lesznek a Fed döntéshozói a kétnapos, kedd-szerdai kamatdöntő ülésen.

Az amerikai Munkaügyi Minisztérium múlt csütörtöki jelentése szerint a fogyasztói árak augusztusban 2,9 százalékot emelkedtek év/év alapon. Ez január óta a legmagasabb érték. Még kevésbé megnyugtató a változékony élelmiszeráraktól és energiaköltségektől eltekintő maginfláció alakulása, mely 3,1 százalék volt. Visszatekintve, azt látjuk, hogy idén márciustól májusig lassult az infláció, azóta pedig gyorsul. 

A tőzsdei lap szerint Trump elnök vámjai egyértelműen felhajtják az árakat, különösen az élelmiszerek és az import áruk esetében. Az import aránya az élelmiszerek és italok körében 20 százalékos az Egyesült Államokban.

Különösen feltűnő a járműjavítás 5 százalékos augusztusi inflációja. A vállalkozások arról számolnak be, hogy kezdik áthárítani a magasabb költségeiket az ügyfelekre. Az autójavító műhelyeket érzékenyen érinti az alkatrészek 25 százalékos, illetve az acél és az alumínium 50 százalékos vámja. 

A vámok közvetett hatása is érzékelhető.

A használt autók ára is emelkedik, mert a kínálat csökkent, ugyanis az emberek hosszabb ideig tartják a megszokott roncsokat, mert nem engedhetik meg maguknak az új autókat.

Emellett az elnök korlátozó bevándorlási politikája hozzájárul a munkaerőhiányhoz, ami felfelé nyomja a béreket és az árakat olyan szezonális ágazatokban, mint a mezőgazdaság, az építőipar és a vendéglátás. 

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: AFP

 

További híreink

Sosem volt még ennyire szigorú a KRESZ, mindenkit érint a változás!

Tyler Robinson beismerte, hogy ő ölte meg Charlie Kirköt

Utcára kerülhet a Duchenne szindrómás Krisztián: „Azt hittük végre minden jó lesz”

Súlyos balesetet szenvedett a norvég női kézilabda-válogatott autóbusza

Betelt a pohár, Curtis dühösen üzent a pofon után

Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

A holland uralkodó megkongatta a vészharangot

Máris történelmet írt a BL-ben a Fradit kiejtő Qarabag, megmentették a Juventus edzőjének állását

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel álla a szívemhez" + videó

További híreink

Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - "amivel ölni lehet, az közel álla a szívemhez" + videó

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

A hivatalos kommunikáció szerint a Zapad–2025 nem a NATO elleni fegyveres konfliktus előkészítése volt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A holland uralkodó megkongatta a vészharangot
2
Szijjártó Péter visszaszólt Finnországnak és Lettországnak: „Álommal nem lehet fűteni!”
3
Tyler Robinson beismerte, hogy ő ölte meg Charlie Kirköt
4
Példátlan látogatásának helyszínére érkezett Donald Trump
5
Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó
6
Ruszin-Szendi fegyverviselésén gúnyolódott a 444 – Magyar Péter beismerése után sem javították
7
Lövések dördültek, két halott – hatalmas rendőri akció indult
8
Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó
9
Magyar Péter tudott róla, hogy pisztollyal mászkál Ruszin-Szendi Romulusz – itt a beismerés + videó
10
Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!