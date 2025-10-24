Keresés

Gazdaság

Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával

2025. október 24., péntek 07:20
kereskedelem Kanada tárgyalások Egyesült Államok

Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialon bejelentette, hogy azonnal felfüggeszti az összes Kanadával folytatott kereskedelmi tárgyalást.

  • Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával

A politikus a lépését egy "félrevezető reklámkampánnyal" indokolta, amelyben a néhai Ronald Reagan elnöknek tulajdonítanak egy, a vámokat kritizáló véleményt. Trump szerint a kampány célja a félretájékoztatás volt.

"A kanadaiak felháborító viselkedése miatt befejezünk minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával"

- írta Trump a Truth Social közösségi médiaplatformon. Trump hangsúlyozta, hogy a vámok jelentős szerepet töltenek be az Egyesült Államok nemzetbiztonsága és gazdasága szempontjából, és a kanadai reklámkampány célja a legfelsőbb bíróság és más jogi fórumok döntéseinek befolyásolása volt.

A vitatott reklámfilmben a republikánus Reagan kritizálja a külföldi árukra kivetett vámokat, és arra figyelmeztet, hogy azok munkahelyek megszűnéséhez és kereskedelmi háborúkhoz vezetnek.

A Ronald Reagan Elnöki Alapítvány Trump bejelentése után alig két órával csütörtökön késő este közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a kanadai reklám "szelektív hang- és videofelvételeket" használt fel Reagantől, és az alapítvány vizsgálja a jogi lépések lehetőségét.

"A reklám félrevezető módon ábrázolja az elnöki rádióbeszédet (Reagan 1987-es beszédét), és az ontariói kormány nem kért és nem kapott engedélyt a beszéd felhasználására és szerkesztésére"

- áll az alapítvány közleményében, a reklámot közzétevő kanadai tartományra utalva.

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Mark Carney kanadai miniszterelnök csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy országa nem fog tisztességtelen feltételekkel piaci hozzáférést biztosítani az Egyesült Államoknak, ha a különböző kereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások kudarcba fulladnak.

 

 

