Trump irreális követelése máris megroppantotta a szójabab árát

A chicagói árutőzsdén 2,6 százalékkal megugrott hétfőn a szójabab ára, miután Donald Trump elnök a hétvégén reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az importját az Egyesült Államokból. Kína a világ legnagyobb szójafogyasztója, és a behozatal rekordot döntött júliusban – igaz, nem az amerikai, hanem a brazil szállításoknak köszönhetően.

Trump szerint a kínai megrendelések négyszeresére növelés jelentősen csökkentené a kétoldalú kereskedelmi forgalomban meglévő pekingi többletet.

