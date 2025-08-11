Keresés

Gazdaság

Trump irreális követelése máris megroppantotta a szójabab árát

2025. augusztus 11., hétfő 14:32 | vg.hu
szójabab Donald Trump

Az amerikai elnök teljesíthetetlenül négyszeres szójabab-exportot vár Kínától, ami azonnali piaczavarokat okozott a világ legnagyobb importőrénél.

  • Trump irreális követelése máris megroppantotta a szójabab árát

A chicagói árutőzsdén 2,6 százalékkal megugrott hétfőn a szójabab ára, miután Donald Trump elnök a hétvégén reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az importját az Egyesült Államokból. Kína a világ legnagyobb szójafogyasztója, és a behozatal rekordot döntött júliusban – igaz, nem az amerikai, hanem a brazil szállításoknak köszönhetően.

Trump szerint a kínai megrendelések négyszeresére növelés jelentősen csökkentené a kétoldalú kereskedelmi forgalomban meglévő pekingi többletet.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

