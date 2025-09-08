Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát

2025. szeptember 08., hétfő 18:30 | MTI

Donald Trump visszatérése óta Magyarország gazdasági rakétaként száguld. Szijjártó Péter bejelentette hat új amerikai beruházás pörgeti fel az országot, miközben az EU vámcsatái hátráltatnak. Exkluzív részletek a Flextronics 2 milliárdos fejlesztéséről és a magyar-amerikai gazdasági boomról!

  • Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát

Donald Trump januári visszatérése óta robbanásszerűen nőtt az amerikai befektetések áramlása Magyarországra, hat új gigaberuházást jelentettek be, amelyek ezreket foglalkoztatnak és milliárdokat pumpálnak a magyar gazdaságba! Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Flextronics zalaegerszegi fejlesztésének bejelentésén árulta el, a jó politikai viszony most gazdasági rakétaként lő fel minket, miközben az EU vámcsatái csak hátráltatnak.

Ez már nem csak ígéret – ez a valóság, ami átalakítja a magyar munkaerőpiacot és kihívásba hívja Brüsszelt! A Flextronics, az amerikai óriás, amely már hatezer magyart foglalkoztat, most kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési (K+F) beruházást indít Zalaegerszegen. Ehhez az állam 670 millió forint támogatást ad, így a gyár K+F-részlege 70 főre bővül – ez magas hozzáadott értékű, jövőbeli munkák, amelyek elektromos járműalkatrészek fejlesztéséről szólnak.

A cég 98 százalékban exportra dolgozik, 70 százalék feletti magyar beszállítói hálózattal, és aktívan fejleszti a hazai munkaerőt. Szijjártó kiemelte: ezzel a kormánnyal kötött stratégiai megállapodás révén a Flex a 99. ilyen partner, akik együtt több mint 200 ezer magyarnak adnak munkát. Ez a hatodik ilyen bejelentés Trump óta! Az amerikai partnerek száma 16-ra nőtt, holtversenyben vezetve a németekkel. Zalaegerszegben az elmúlt tíz év alatt 30 százalékkal bővült az ipari teljesítmény (850 milliárd forintra), köszönhetően 52 nagyberuházásnak, amelyek 3000 új munkahelyet teremtettek. A miniszter hangsúlyozta: ezek a beruházások ellensúlyozzák Ursula von der Leyen EU-s vámegyezményét, amit "az EU történetének egyik legrosszabb megállapodásának" nevezett – ez ugyanis drágítja az európai exportot, miközben az USA-ba irányuló magyar áruáramlás felpörög.

Trump-effektus - Barátságból gazdasági robbanás

Szijjártó egyértelművé tette Trump hivatalba lépése óta gyökeresen megváltoztak a magyar-amerikai kapcsolatok. Korábban vádaskodás, megbélyegzés és türelmetlenség jellemezte őket, most viszont barátság és bizalom az alap. Mindkét ország a béke oldalán áll a háborúkkal szemben, azonos álláspontjuk van a világ nagy kérdéseiben – legyen szó migrációról, energiapolitikáról vagy szuverenitásról. Ez nem csak lời nói: az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, 1700 vállalat több mint 100 ezer főt foglalkoztat, a kétoldalú kereskedelem tavaly közelítette a 10 milliárd dollárt, idén pedig tutira túllépi.

Az elmúlt 11 évben a kormány 145 nagy amerikai beruházást támogatott, 20 ezer új munkahellyel. Ezek nem sima összeszerelő gyárak, hanem magas technológiájú projektek, amelyek a magyar gazdaság "dimenzióváltását" segítik – hangsúlyozta Szijjártó. "Ahol a technológiai innovációt kidolgozzák, ott marad a termelés és a szolgáltatások is" – mondta, utalva arra, hogy ezek a beruházások vonzzák a továbbiakat, ellensúlyozva az EU-s bürokráciát és vámokat.

Miért most? A világ legsúlyosabb korszaka – de Magyarország nyerA miniszter rámutatott: ez a korszak a hidegháború óta a legfeszültebb, drámai változások zajlanak, új világrend születik. De pont ez ad lehetőséget: a jó politikai kapcsolat gazdasági boomot hoz. Trump óta az USA prioritásai egybeesnek a mieinkkel – béke, szuverenitás, gazdasági érdekek. Az eredmény? Hat új beruházás, amelyek nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem képessé tesznek minket arra, hogy kivigyük a magas hozzáadott értékű termékeinket a világpiacra, miközben az EU belső vitái hátráltatnak.

Szijjártó összefoglalva: ezek a projektek a magyar K+F-fókusz erősítését szolgálják, ami stratégiai cél. "Ahol az új technológiákat kitalálják, ott marad a termelés – és Magyarország kész rá!" A Flex-szel kötött megállapodás csak a kezdet: további amerikai cégek várhatók, amelyek kihasználják a stabil magyar környezetet és a növekvő exportpiacot.

Mi jön még? További befektetések, munkahelyek, növekedés

A bejelentés óta már spekulálnak: a következő hónapokban akár tucatnyi új projekt jöhet, főleg high-tech területeken, mint az autóipar, IT és zöld energia. Elemzők szerint ez 2025 végéig akár 5-7 százalékos GDP-növekedési lökést adhat, miközben az EU vámjai miatt a versenytársak küszködnek.

Trump politikája – Amerika First, de szövetségesekkel együtt – Magyarországot kiemelt partnerként kezeli, ami munkahelyeket, béreket és versenyképességet jelent. Ez a Trump-áradat nem áll meg, ha így folytatódik, Magyarország az európai gazdasági motor lehet, miközben Brüsszel még mindig a saját csapdájában vergődik. Tartsd szemmel a fejleményeket – a következő bejelentés hamarosan itt van!

Forrás: MTI

Fotó: MTI

 

További híreink

Miért a szőlő az ősz legértékesebb gyümölcse?

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Krausz Gábor és Mikes Anna esküvője képekben – Galéria!

Ez fájni fog Magyar Péternek: Nagy Ervin elfeledkezett magáról, a Tisza-tervről kotyogott + videó

Nagy virághoroszkóp: most kiderül, melyik növény illik a legjobban a csillagjegyedhez!

Rengeteg híresség gratulált Krausz Gábor és Mikes Anna házasságához

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Szoboszlai: Nagyon várom a példaképem, Ronaldo elleni mérkőzést!

Magyar Péter nagyot koppant

További híreink

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
2
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
3
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
4
Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság
5
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
6
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
7
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
8
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
9
Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?
10
Bayer show – Deutsch Tamás: Az ellenzék vezetői évek óta jobb Orbán Viktorok akarnak lenni Orbán Viktornál + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!