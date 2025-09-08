Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát

Megosztás itt:

Donald Trump januári visszatérése óta robbanásszerűen nőtt az amerikai befektetések áramlása Magyarországra, hat új gigaberuházást jelentettek be, amelyek ezreket foglalkoztatnak és milliárdokat pumpálnak a magyar gazdaságba! Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Flextronics zalaegerszegi fejlesztésének bejelentésén árulta el, a jó politikai viszony most gazdasági rakétaként lő fel minket, miközben az EU vámcsatái csak hátráltatnak.

Ez már nem csak ígéret – ez a valóság, ami átalakítja a magyar munkaerőpiacot és kihívásba hívja Brüsszelt! A Flextronics, az amerikai óriás, amely már hatezer magyart foglalkoztat, most kétmilliárd forintos kutatás-fejlesztési (K+F) beruházást indít Zalaegerszegen. Ehhez az állam 670 millió forint támogatást ad, így a gyár K+F-részlege 70 főre bővül – ez magas hozzáadott értékű, jövőbeli munkák, amelyek elektromos járműalkatrészek fejlesztéséről szólnak.

A cég 98 százalékban exportra dolgozik, 70 százalék feletti magyar beszállítói hálózattal, és aktívan fejleszti a hazai munkaerőt. Szijjártó kiemelte: ezzel a kormánnyal kötött stratégiai megállapodás révén a Flex a 99. ilyen partner, akik együtt több mint 200 ezer magyarnak adnak munkát. Ez a hatodik ilyen bejelentés Trump óta! Az amerikai partnerek száma 16-ra nőtt, holtversenyben vezetve a németekkel. Zalaegerszegben az elmúlt tíz év alatt 30 százalékkal bővült az ipari teljesítmény (850 milliárd forintra), köszönhetően 52 nagyberuházásnak, amelyek 3000 új munkahelyet teremtettek. A miniszter hangsúlyozta: ezek a beruházások ellensúlyozzák Ursula von der Leyen EU-s vámegyezményét, amit "az EU történetének egyik legrosszabb megállapodásának" nevezett – ez ugyanis drágítja az európai exportot, miközben az USA-ba irányuló magyar áruáramlás felpörög.

Trump-effektus - Barátságból gazdasági robbanás

Szijjártó egyértelművé tette Trump hivatalba lépése óta gyökeresen megváltoztak a magyar-amerikai kapcsolatok. Korábban vádaskodás, megbélyegzés és türelmetlenség jellemezte őket, most viszont barátság és bizalom az alap. Mindkét ország a béke oldalán áll a háborúkkal szemben, azonos álláspontjuk van a világ nagy kérdéseiben – legyen szó migrációról, energiapolitikáról vagy szuverenitásról. Ez nem csak lời nói: az amerikai cégek a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják Magyarországon, 1700 vállalat több mint 100 ezer főt foglalkoztat, a kétoldalú kereskedelem tavaly közelítette a 10 milliárd dollárt, idén pedig tutira túllépi.

Az elmúlt 11 évben a kormány 145 nagy amerikai beruházást támogatott, 20 ezer új munkahellyel. Ezek nem sima összeszerelő gyárak, hanem magas technológiájú projektek, amelyek a magyar gazdaság "dimenzióváltását" segítik – hangsúlyozta Szijjártó. "Ahol a technológiai innovációt kidolgozzák, ott marad a termelés és a szolgáltatások is" – mondta, utalva arra, hogy ezek a beruházások vonzzák a továbbiakat, ellensúlyozva az EU-s bürokráciát és vámokat.

Miért most? A világ legsúlyosabb korszaka – de Magyarország nyerA miniszter rámutatott: ez a korszak a hidegháború óta a legfeszültebb, drámai változások zajlanak, új világrend születik. De pont ez ad lehetőséget: a jó politikai kapcsolat gazdasági boomot hoz. Trump óta az USA prioritásai egybeesnek a mieinkkel – béke, szuverenitás, gazdasági érdekek. Az eredmény? Hat új beruházás, amelyek nemcsak munkahelyeket teremtenek, hanem képessé tesznek minket arra, hogy kivigyük a magas hozzáadott értékű termékeinket a világpiacra, miközben az EU belső vitái hátráltatnak.

Szijjártó összefoglalva: ezek a projektek a magyar K+F-fókusz erősítését szolgálják, ami stratégiai cél. "Ahol az új technológiákat kitalálják, ott marad a termelés – és Magyarország kész rá!" A Flex-szel kötött megállapodás csak a kezdet: további amerikai cégek várhatók, amelyek kihasználják a stabil magyar környezetet és a növekvő exportpiacot.

Mi jön még? További befektetések, munkahelyek, növekedés

A bejelentés óta már spekulálnak: a következő hónapokban akár tucatnyi új projekt jöhet, főleg high-tech területeken, mint az autóipar, IT és zöld energia. Elemzők szerint ez 2025 végéig akár 5-7 százalékos GDP-növekedési lökést adhat, miközben az EU vámjai miatt a versenytársak küszködnek.

Trump politikája – Amerika First, de szövetségesekkel együtt – Magyarországot kiemelt partnerként kezeli, ami munkahelyeket, béreket és versenyképességet jelent. Ez a Trump-áradat nem áll meg, ha így folytatódik, Magyarország az európai gazdasági motor lehet, miközben Brüsszel még mindig a saját csapdájában vergődik. Tartsd szemmel a fejleményeket – a következő bejelentés hamarosan itt van!

