Továbbra is sikeres az Otthon Start Program + videó
2025. október 27., hétfő 12:00
| HírTV
Október utolsó heteiben lecsengett az Otthon Start Program első keresleti hulláma a lakáspiacon, de már készülnek a következőre. A rendelkezésre álló adatok alapján pedig az érdeklődés országosan és éves összevetésben is erős maradt.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy újabb otthontámogatási program indulását jelentette be. A dotáció orvosoknak, ápolóknak, rendőröknek, tanároknak, katonáknak és a közszolgálati dolgozónak jár.