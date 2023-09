Továbbra is befektetésre ajánlja Magyarországot a Moody's

Megosztás itt:

A közleményben kiemelték: a Moody's kedvezően értékeli, hogy a magyar gazdaság jövőre visszatér a magas ütemű növekedési pályára, miközben a kormány jelentősen csökkenti a költségvetési hiányt és az államadósságot.

A hitelminősítő 2024-re 3 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságban, amelyet az erős export, a magas beruházási ráta és a reálbérek növekedésével fellendülő fogyasztás is támogat. A jelentés szerint a növekedési kilátásokat erősíti a jól képzett munkaerő, a versenyképes adórendszer és a fejlett infrastruktúra is.

A Moody's pozitívan értékeli a kormány elkötelezettségét a költségvetési hiány és az államadósság csökkentése mellett, amelynek kapcsán kiemelik, hogy a GDP-arányos államadósság fenntartható módon mérsékelhető.

A dokumentum a kockázatok között rögzíti Magyarország energiafüggőségét, kiemelik ugyanakkor, hogy ezen a téren jelentős javulást ért el hazánk a 2022-es évhez képest, amelyet a fizetési mérleg javulása is tükröz. A kihívások közé sorolják továbbá az Európai Bizottsággal meglévő politikai vitákat, azonban a Moody's elemzői úgy látják: Magyarország hozzájut a neki járó forrásokhoz, egyúttal hazánknak megvannak a pénzügyi eszközei az EU-forrásokhoz kapcsolódó projektek előfinanszírozására - olvasható a PM közleményében.

A Pénzügyminisztérium arra is kitért: Magyarországot a baloldali kormányzás gazdasági kudarcának eredményeként 2006-tól kezdődően sorozatosan leminősítették. A polgári kormány sikeres gazdaságpolitikájának eredményeként 2016/2017-től kezdődően több felminősítés is történt. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítő két osztályzattal magasabbra sorolja Magyarországot, mint az elmúlt évtized elején. Ez azt jelenti, hogy Magyarországot továbbra is befektetésre ajánlják a hitelminősítők és egy világjárvány után, egy háború szomszédságában is bíznak a magyar gazdaságban - mutattak rá.