Továbbra is befektetésre ajánlja hazánkat a Fitch Ratings + videó

Egy hónapja nem állapított meg újabb madárinfluenza-megbetegedést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma, így a hatóság feloldotta a kitörések körül felállított megfigyelési körzeteket, a főállatorvos visszavonta a baromfik kötelező zártan tartását is.

Magyar Nemzet: Ukrajna elvenné a rezsicsökkentésünk keretét

Amennyiben Ukrajna felvételt nyerne az Európai Unióba, elengedhetetlen lenne az energetikai infrastruktúráját is összekapcsolni a közösségével. A tagállamoknak óriási összegeket kellene pumpálni a ramaty állapotban lévő rendszerbe úgy, hogy belátható időtávon nem térülne meg. Ráadásul komoly veszélybe kerülne a magyar rezsicsökkentés is, nemcsak a direkt kiadások, hanem a piaci átrendeződések miatt is.