2025. 09. 02. Kedd Rebeka, Dorina napja
Gazdaság

Továbbra is a belső fogyasztás jelenti a magyar gazdaság legfontosabb támaszát

2025. szeptember 02., kedd 10:55 | Világgazdaság

Továbbra is a belső fogyasztás jelenti a magyar gazdaság legfontosabb támaszát, és ennek köszönheti, hogy sikerült a víz fölé kerülnie a második negyedévben – ez derült ki Központi Statisztikai Hivatal részletes GDP-adataiból.

Az időszak alatt a kiigazított adatok alapján 0,2 százalékkal nőtt éves alapon a GDP, negyedéves alapon pedig 0,4 százalékkal, amivel sikerült elkerülni a technikai recessziót. Mindez továbbra is erőtlen növekedésre vall, ám több biztató jel is van az adatokban.

A GDP volumene a nyers adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. A második becslésben közölt volumenindexek az első becsléshez képest nem változtak – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal a részletes jelentésében. Azaz az első negyedévi gyenge teljesítmény után sikerült kimásznia a gödörből a magyar gazdaságnak, és elkerülte az újabb technikai recessziót, amelybe már kétszer belecsúszott az utóbbi három évben.

Magyar gazdaság: az építőipar billentette át a magyar gazdaságot

A GDP-adatokból világosan látszik, hogy továbbra is a belső fogyasztás a magyar gazdaság egyetlen növekedési támasza: a háztartások tényleges fogyasztása 4,5 százalékkal volt magasabb, miközben a beruházások éves szinten 7 százalékkal estek.

Ebben még nincs semmi újdonság, mert a gyengére sikeredett első negyedévben is így volt, viszont a második negyedévben végre újabb ágazat tudott bekapcsolódni a növekedésbe, ez pedig az építőipar. Az év első három hónapjában a teljesítménye még 5,1 százalékkal csökkent, ezúttal már 4,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakát. 

Abban viszont nincs változás, hogy az ipar továbbra is visszahúzza a növekedést, 2024 második negyedévéhez képest a szektor teljesítménye 3,3, azon belül a feldolgozóiparé 4,4 százalékkal visszaesett, igaz, mindkettő kisebb visszaesést produkált.

 

A teljes cikk a Világgazdaság oldalán olvasható.

Fotó: jobtain.hu

