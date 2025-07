További termékekkel bővült az árcsökkenésről informáló Árfigyelő rendszer

Megosztás itt:

Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közleménye szerint már nemcsak a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc, hanem három országos drogéria-hálózat is napi szinten szolgáltat adatokat a rendszerbe.

Mindemellett a GVH szoros figyelemmel követi a kiskereskedelmi szektor és az élelmiszeripari értéklánc folyamatait, a nemzeti versenyhatóság jelenleg két gyorsított ágazati vizsgálatot is folytat, a tejtermékek- és a tojás piacán. Hamarosan jönnek az eredmények.

Az online Árfigyelő rendszer létrehozására Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke 2023 márciusában tett javaslatot a Kormánynak. A nemzeti versenyhatóság vizsgálatai ugyanis arra világítottak rá, hogy az árak átláthatósága, illetve a kiskereskedők közötti piaci verseny fokozása segítheti az élelmiszerinfláció leszorítását.

Az indulást követően a rendszerben megfigyelt termékkategóriák köre többször is bővült, illetve kapott az Árfigyelő új funkcionális fejlesztéseket is, amelyek folyamatosan segítik a vásárlókat. A rendszerben elérhető szabadon összeállítható bevásárlólista, illetve a mikropiaci versenyt erősítő térképes boltszűrő használatával a családok a nyári időszakban esedékes nagybevásárlások során is pénzt, illetve időt spórolhatnak meg.

Mindemellett a nemzeti versenyhatóság arra is nagy figyelmet fordít, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés az érintett piaci szereplők között.

A GVH több eljárást folytat élelmiszer-kiskereskedelmi cégekkel szemben, tiltott árrögzítés, illetve megtévesztő reklámozás gyanújával. Továbbá a GVH jelenleg is gyorsított ágazati vizsgálatokat végez a tej és tejtermékek, illetve az étkezési tyúktojás hazai piacán az elmúlt időszakban tapasztalt ár-fluktuáció és emelkedés miatt.

