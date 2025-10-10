További könnyítések érkeznek az Otthon Start hitelprogramban + videó

Megosztás itt:

Panyi Miklós, parlamenti és stratégiai államtitkár, Miniszterelnökség: ,,Itt viszont egy szabályt kellett nekünk feloldani, ezt a húsz százalékos szabályt, ami arról szól, hogy csak akkor támogatható egy kölcsönügylet fix három százalékos hitelprogram esetében, amikor húsz százalékon belül van a vételár és a valós piaci ár közötti különbség és ezt a szabályt fogjuk feloldani önkormányzati bérlakások esetén, hogy az önkormányzati bérlakásban élők a kedvezményeket is megkaphassák és élhessenek a fix három százalékos hitelprogrammal."

Panyi Miklós elmondta azt is, hamarosan törvényjavaslatot nyújtanak be egy új jogintézmény, a társasházi építményi jog bevezetéséről. Így a jövőben az új társasházi lakások már a kivitelezés időszakában hitelezhetők lehetek. Ez nagy mértékben felgyorsíthatja az új fejlesztések megindítását, miközben a vevők és a bankok is erős garanciákat fognak kapni.