Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 18. Szombat Lukács napja
Jelenleg a TV-ben:

Orbán Viktor előadása a Várkert Bazárban a Magyar Állandó Ér

Következik:

Front 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Tovább növeli piaci súlyát a Mol Szerbia üzemanyagpiacán

2025. október 18., szombat 20:30 | Világgazdaság
NIS Mol Szerbia üzemanyagpiac szerbiai üzemanyag-szükségletek

Tény, hogy a Mol egyedül aligha tudja lefedni a szerbiai üzemanyag-szükségleteket.

  • Tovább növeli piaci súlyát a Mol Szerbia üzemanyagpiacán

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A NIS kálváriájáról a Világgazdaság is sokat ír. Az ügy lényege, hogy október 9-étől többszöri halasztást követően életbe léptek az Egyesült Államok szankciói az olajvállalattal szemben, mert a tulajdonosi körében masszív orosz jelenlét van. Ezt a helyzetet nem sikerült rendezni, az továbbra is fennáll.

Ennek következményeképp szinte azonnal leállt a Horvátország felőli olajszállítás Szerbiába a Janaf vezetékén keresztül. Ez egyrészt súlyos helyzetbe hozta a horvát tranzitcéget, hiszen ezzel a bevételének harmada egy szempillantás alatt kiesett.

Másrészt viszont a NIS azóta nem jut hozzá nyersanyaghoz, miközben egyébként korábban a szerb üzemanyagfogyasztás mintegy 80 százalékát biztosította. Ez esett ki a piacról, amelyre válaszul a szerb kormány megnyitotta stratégiai üzemanyag-készleteket.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Pisifantom tartja rettegésben a magyar város nyugdíjasait

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Nem a tönköly és nem a rozs: megvan, melyik kenyér a legjobb, ha gond van az emésztéseddel

Itt a megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne

Ennek a négy csillagjegynek eluralkodhat a káosz az életében a következő napokban

A menekülő magyarokat büntette meg az UEFA a románok miatt félbeszakadt meccsért

Orbán Viktor azt üzente, hogy október 23-ai békemeneten „legyünk ott minél többen”

Itt a lista, ezekbe a falvakba megy először a Lidl mozgóboltja

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó

További híreink

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Sokkoló tragédia a síneken Veszprém és Kádárta között

Volodimir Zelenszkij: Számítunk az Amerikai Egyesült Államok nyomásgyakorlására + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európai Bizottság: Vlagyimir Putyin beléphet az Európai Unió területére
2
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy tartóztassa le a budapesti békecsúcs résztvevőit + videó
3
Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat
4
Donald Trump közölte Zelenszkijjel: „itt az ideje megállapodni" a háború lezárása érdekében
5
Donald Trump ismét elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről + videó
6
Biztonsági szolgálatok, mesterlövészek, bombakeresők, elit egységek, helikopterek lepik el hamarosan Budapestet
7
Vezércikk – Donald Trump rendkívüli bejelentése: Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal + videó
8
Sortűz alá vette a DK a gyónási titkot – a katolikus vezetés megdöbbent
9
Amerikáig menekült az október 7-ei vérengzésben résztvevő palesztin terrorista – letartóztatták
10
A budapesti áldatlan állapotokra hívta fel a figyelmet a miniszterelnök + videó

Legfrissebb híreink

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó

Pikk Bayerrel és Ambrózyval – „Bütyök” fenyegetőzik, a németek lemondanának a demokráciáról + videó

 Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa azt vizsgálta, ha győz a Tisza, akkor vajon kikkel kerülhetnek közös körletbe a börtönben. De nem maradt ki a szokásos német blokk sem, ahol azt fejtegették, vajon végleg fel akarják-e számolni a demokráciát, amikor egy polgármestert nem engednek elindulni a választáson, miközben az Antifa mozgalmat támogatják.
A webshop, ahol a hazánkat árulják - Hogyan lett a gyűlölet Magyar Péter egyetlen terméke?

Peti webshopja: Ahol a gyűlölet a legkelendőbb termék

 Magyar Péter egy webshopot üzemeltet, ahol a gyűlölet a termék. A vevők fizetnek, a tulajdonosok Brüsszelből irányítanak. Szarkasztikus elemzésünk leleplezi a Tisza Párt üzleti modelljét. Kattintson a teljes esettanulmányért!

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!