Tovább gyűrűzhet a CrowdStrike nevével fémjelezett informatikai világbotrány

A JPMorgan Chase & Co., a Nomura Holdings Inc. és a Bank of America Corp. bankárjai pénteken a nap egy részében nem tudtak bejelentkezni, a Haitong Securities Co. kereskedési felülete pedig körülbelül három órán keresztül nem működött.

Az ATM-ektől a repülőjáratokig az epikus IT-leállás nyomot hagyott a rendszerkben. Korábban is voltak kimaradások, de egyik sem közelítette meg a CrowdStrike méretét. A FlightAware szerint több mint 21 000 járatot lassítottak le világszerte, és az utazási fennakadások várhatóan a következő napokban is elhúzódnak.

Már megfigyeltünk egy növekedést az adathalász támadásokban, amelyek ezt a leállást használják ki, mivel az opportunista rosszindulatú szereplők igyekeznek előnyt kovácsolni a helyzetből – közölte az ügynökség. A világméretű repülési zavarok ma is folytatódnak, és a légiközlekedési adatokat szolgáltató Cirium számadatokat is közölt: világszerte ma 1 639 járatot töröltek, ebből 23 induló és 25 érkező járatot csak az Egyesült Királyságban. Tegnap összesen 6 855 járatot töröltek világszerte, ami az összes tervezett járat 6,2 százaléka. Az Egyesült Királyságban 207 induló és 201 érkező járatot töröltek. Összehasonlításképpen, július 18-án, a leállás előtti napon világszerte a járatok 1,8 százalékát törölték.

