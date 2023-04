Tovább csökken a felvett lakáshitelek száma

Megosztás itt:

Februárban mindössze 3590-en vettek fel lakáshitelt, ami további visszaesést jelent az egyébként is nagyon alacsonynak számító januári 4101-es adathoz képest. A 2017 februári mélyponton is csaknem hatezer szerződést kötöttek a vásárlók. A most tapasztalható visszaesést a GV Hitelközpont ügyvezető tulajdonosa is rendkívülinek látja. Vincze Krisztián azonban hangsúlyozta, hogy ezek az adatok mindig időben elcsúsztatva jelennek meg.