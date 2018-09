Történelmű léptékű lehet az OTP idei eredménye

Az OTP elnök-vezérigazgatója a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) által idén már harmadszor megrendezett középvállalati csúcstalálkozón a tervezett akvizíciókról elmondta, most is folynak átvilágítások a szomszédos országokban, vannak nagyon ígéretesek közöttük, amelyekkel az első helyet is megszerezheti az OTP. A banknál azt várják, hogy a külföldi leányvállalatok hozzájárulása a bankcsoport profitjához nőni fog – tette hozzá.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a forinthiteleknek kamatkockázatuk van, ha nem fix kamatozásúak. A kamatpálya nem kiszámítható, ami biztos, hogy a kamat nem marad ilyen alacsonyan, az Egyesült Államokban már megkezdődött a kamatemelés - mondta.