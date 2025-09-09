Keresés

2025. 09. 09. Kedd
Gazdaság

Történelmi megállapodás: az MVM és a Shell 10 évre szóló gázszállítási szerződést kötött – új korszak a magyar energiaellátásban

2025. szeptember 09., kedd 18:30 | Világgazdaság

Rekordhosszúságú, tízéves gázkereskedelmi megállapodást írt alá az MVM CEEnergy Zrt. és a Shell Energy Europe Limited. A 2026-tól induló szerződés évente 200 millió köbméter földgáz szállítását biztosítja, új szintre emelve Magyarország energiabiztonságát és a Shell közép-európai szerepét.

  • Történelmi megállapodás: az MVM és a Shell 10 évre szóló gázszállítási szerződést kötött – új korszak a magyar energiaellátásban

 Szijjártó Péter szerint ez a valódi diverzifikáció, amely új forrásokat és útvonalakat hoz a magyar energiaellátásba. Magyarország energiabiztonsága új mérföldkőhöz érkezett: az MVM CEEnergy Zrt. és a Shell Energy Europe Limited (SEEL) tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött, amely 2026 januárjától lép életbe.

A szerződés értelmében a Shell évente körülbelül 200 millió köbméter földgázt szállít az MVM CEEnergy számára, összesen 2 milliárd köbmétert a tízéves időszak alatt. Ez a megállapodás a magyar energiaellátás diverzifikációjának egyik legfontosabb lépése, amely új nyugati forrást és szállítási útvonalat biztosít a már meglévő csatornák mellett.

Stratégiai jelentőség Magyarország és a Shell számára

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: „A Shell-lel kötött megállapodás új forrásokat von be hazánk ellátásába, miközben a meglévőket is megőrizzük. Ez a valódi diverzifikáció: új szerződés, új forrás és új útvonal.” Hozzátette, hogy a magyar energiabiztonság alapja a hosszú távú szerződések rendszere, amely a földrajzi adottságok és az energiapiac bizonytalanságai miatt kulcsfontosságú. A keleti partnerekkel már meglévő stabil kontraktusokat most egy jelentős nyugati partnerrel kötött megállapodás egészíti ki.A Shell számára az egyezség a közép- és kelet-európai piaci pozíciók erősítését jelenti. Bob Kijkuit, a SEEL alelnöke hangsúlyozta: „Örömünkre szolgál, hogy az MVM CEEnergy partnereként hozzájárulhatunk a régió energiaellátásának biztonságához. Ez a megállapodás megerősíti kereskedelmi jelenlétünket Közép-Európában.”

Az MVM CEEnergy és a magyar fogyasztók nyernek

Orbán Gábor, az MVM CEEnergy vezérigazgatója szerint a partnerség kulcsfontosságú a cég földgázportfóliójának diverzifikálásában. „A hosszú távú megállapodás biztosítja végfelhasználói portfóliónk megbízható ellátását, és a diverzifikált szállítási pontok révén növeli rugalmasságunkat” – mondta. Bár a szállítási útvonalat és a földgáz pontos forrását a közlemény nem részletezi, iparági források szerint valószínű, hogy a földgáz cseppfolyósított formában (LNG) a horvátországi Krk szigeti kikötőn keresztül érkezhet, hasonlóan a Shell és az MVM korábbi együttműködéséhez.

Előzmények és kontextus

Ez nem az első együttműködés az MVM és a Shell között. 2020 szeptemberében a két vállalat már kötött egy hatéves szerződést, amelynek keretében a Shell évente 250 millió köbméter LNG-t szállít Magyarországnak a Krk szigeti terminálon keresztül. Ez volt Magyarország első hosszú távú gázvásárlási szerződése egy nyugati partnerrel. Az új, tízéves megállapodás még tovább mélyíti ezt a kapcsolatot, és a valaha kötött leghosszabb nyugati gázszállítási szerződésként írja be magát a magyar energiapiac történetébe.

Regionális kitekintés

A megállapodás időzítése sem véletlen. Szijjártó Péter nemrégiben bejelentette, hogy Romániával is sikerült megállapodni a két ország közötti gázvezeték kapacitásának növeléséről, ami a délkeleti gázellátás bővítését célozza. A romániai Neptun Deep gázmező 2027-től kezdődő kiaknázása pedig tovább erősítheti a régió energiabiztonságát, hiszen Románia Európa egyik legnagyobb gáztermelőjévé válhat.

Miért fontos ez?

A tízéves szerződés nemcsak Magyarország, hanem a közép-európai régió energiaellátásának stabilitását is növeli. A diverzifikált források és szállítási útvonalak csökkentik az energiapiaci kockázatokat, miközben a Shell környezetvédelmi termékei és megújuló energiaforrásokra való nyitottsága összhangban áll a fenntarthatósági célokkal. A megállapodás emellett bizonyítja, hogy Magyarország képes egyszerre fenntartani keleti és nyugati kapcsolatait, miközben energiabiztonságát hosszú távon szavatolja.

Zárszó

A Shell és az MVM történelmi megállapodása új fejezetet nyit a magyar energiaellátás történetében. Kövesse híreinket, hogy naprakész maradjon a hazai és regionális energiapiaci fejleményekről!

 

