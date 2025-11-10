Keresés

2025. 11. 10. Hétfő
Történelmi lépés: Magyarország saját műholdpályát bérelt – jön a HUSAT program

2025. november 10., hétfő 16:50 | Hír TV

Ez egy történelmi mérföldkő a magyar innováció történetében. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. 15 évre szóló szerződést írt alá a világ egyik legnagyobb műholdas szolgáltatójával, az Eutelsattal, biztosítva ezzel Magyarország első saját távközlési műholdjának pályapozícióját. Ez a józan észre alapuló lépés a magyar digitális szuverenitás záloga.

A magyar űripar történetében új fejezet kezdődött. A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) bejelentette, hogy 15 évre szóló kizárólagos licencszerződést írt alá a világ egyik legnagyobb műholdas szolgáltatójával, a francia Eutelsat SA vállalattal. Ez a lépés biztosítja Magyarország első saját geostacionárius távközlési műholdjának, a HUGEO-nak a pályapozícióját.

Ez a hír nem pusztán technológiai érdekesség, hanem a magyar nemzeti és digitális szuverenitás felé tett egyik legfontosabb lépés.

1. A HUSAT program: a régió legnagyobb fejlesztése

A mostani szerződés a HUSAT műholdprogram kulcsfontosságú állomása. Ez a kelet-közép-európai régió legnagyobb, teljes mértékben magánfinanszírozású űripari fejlesztése. A terv ambiciózus: 2032-ig összesen kilenc műhold (egy geostacionárius és nyolc alacsony pályás) pályára állítása.

A józan ész azt diktálja, hogy a 21. században egy ország versenyképessége és önállósága már nemcsak a földön, hanem az űrben is múlik. A HUSAT program célja pontosan ez: Magyarország önálló műholdas kapacitásokkal és modern kommunikációs infrastruktúrával rendelkezzen.

2. Nemzetközi elismerés: a magyar innováció értéket képvisel

A megállapodás ténye, hogy a 4iG a világ egyik abszolút csúcsvállalatával, az Eutelsattal tudott szerződni, önmagáért beszél. Az Eutelsat egy 34 geostacionárius és mintegy 600 alacsony pályás műholdat üzemeltető gigacég.

Dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója szerint ez a partnerség azt bizonyítja, hogy a magyar űripari törekvéseket a legnagyobb globális szereplők is elismerik, és lehetőséget látnak az együttműködésre. Magyarország tehát nem alárendelt félként, hanem egyenrangú partnerként lép be a globális űripar színpadára.

3. A cél: a digitális szuverenitás

A HUSAT program révén Magyarország 2032-re saját, önálló műholdas infrastruktúrával rendelkező űripari szereplővé válhat. Ez a józan észre alapuló nemzetstratégia: ahogyan az energiabiztonság (Paks, gázvezetékek) vagy a fizikai határvédelem, úgy az önálló kommunikációs és földmegfigyelési képesség is a nemzeti szuverenitás elengedhetetlen része.

Konklúzió: A 4iG és az Eutelsat megállapodása történelmi lépés. Azt bizonyítja, hogy a magyar innováció és a magántőke képes világszínvonalú technológiai projekteket megvalósítani, amelyek nemcsak gazdasági hasznot hoznak, hanem Magyarország hosszú távú stratégiai önállóságát is bebetonozzák a 21. század legfontosabb iparágában.

Forrás: MTI

Top10

1
Sajtóklub – Nagyon várták a tiszások, hogy Trump megegyezés nélkül elzavarja Orbánt Washingtonból + videó
2
A Fehér Ház után a hot dog pultnál – Orbán Viktor laza pillanatai Washingtonban + videó
3
Egy csalódott Tisza-szavazó vallomása: az Orbán–Trump csúcs és a kiábrándulás
4
„Ukrajna akár meg is támadhatja Magyarországot” + videó
5
Ütötték-verték egymást: nagy ramazuri volt egy benzinkúton + videó
6
Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó
7
„Hogy ne legyen orosz olaj Magyarországon” – Zelenszkij hadüzenete és a magyar ellenzék csendje
8
Donald Trump becstelenek nevezte azokat a BBC-s újságírókat, akik manipulált módon publikálták beszédét
9
Újabb nemi erőszakot követtek el afrikai illegális bevándorlók Olaszországban + videó
10
Legfrissebb híreink

