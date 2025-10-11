Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 11. Szombat Brigitta napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Tanösvény 07:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Töretlen a bizalom: A világ látja, amit Brüsszel nem akar – a magyar gazdaság sikeres

2025. október 11., szombat 06:30 | MTI
befektetés kormány hitelminősítő NGM adócsökkentés siker magyar gazdaság Standard and Poor's FDI Brüsszel

Töretlen a bizalom Magyarország iránt: a Standard and Poor’s is megerősítette hazánk befektetésre ajánlott besorolását. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány józan észre alapuló, a magyar családokat és vállalkozásokat támogató politikája sikeres, különösen a Brüsszel által okozott európai gazdasági bizonytalanság közepette.

  • Töretlen a bizalom: A világ látja, amit Brüsszel nem akar – a magyar gazdaság sikeres

Töretlen a bizalom Magyarország iránt: a Standard and Poor’s is megerősítette hazánk befektetésre ajánlott besorolását. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány józan észre alapuló, a magyar családokat és vállalkozásokat támogató politikája sikeres, különösen a Brüsszel által okozott európai gazdasági bizonytalanság közepette.

A bizalom visszaigazolása: A világ befektetői Magyarországra szavaznak

A Standard and Poor's döntésével mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot. Az NGM közleménye szerint ez nem véletlen: a bizalmat a sikeres devizakötvény-kibocsátások is rendre igazolják, ahol a keleti és nyugati befektetők egyaránt többszörös túljegyzéssel jelezték, hogy megbízható partnerként tekintenek hazánkra. Míg más európai országok a bizonytalansággal küzdenek, Magyarország a politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra és a képzett munkaerő révén továbbra is vonzza a nagyberuházásokat, mint a BMW, a CATL vagy a BYD gigaberuházásai.

A kontraszt: A magyar józan ész a brüsszeli önsorsrontás ellen

A magyar gazdaság sikere különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az európai környezet egyre kedvezőtlenebb. Az NGM közleménye kendőzetlenül rámutat: a magyar gazdaságra a legnagyobb fenyegetést ma külső tényezők jelentik, mint a német gazdaság gyengélkedése és az "EU rémes vámmegállapodása az USA-val". A minisztérium szerint Brüsszel továbbra is elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Ez a brüsszeli önsorsrontás tökéletes ellentéte a magyar modellnek.

A cselekvő kormány politikája: Adócsökkentés, hitelek és a magyarok védelme

A magyar kormány nem vár ölbe tett kézzel Brüsszelre. A bizonytalan európai környezetben is a cselekvést választja, és biztos pontokat ad a magyar családoknak és vállalkozásoknak. Miközben Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, elkötelezett a költségvetési fegyelem mellett. Olyan programokkal támogatja a gazdaságot, mint a 150 új gyár program, a Demján Sándor Program és a most induló, rendkívül kedvezményes, fix 3%-os vállalkozói hitelek. A kormány Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a magyar emberekre fordítja, mert a magyar érdek az első.

 Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európa gazdaságát átfogó elemzésünkből ITT ÉS ITT.

Forrás: MTI

Fotó: 

További híreink

Kis ország nagy tudósai: hihetetlen magyar sikerek a Nobel-díj történetében

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

Szoboszlai Dominik pocsék hírt kapott az örmények elleni meccs előtt

Rettegnek a tiszások Varga Judit visszatérésétől

Közleményt adtak ki a Magyarország-Örményország meccsről

Gyökeres Viktorék csődöt mondtak, egykori NB I-esek állították meg De Bruynééket

Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal

Férfi kézilabda NB I: meglepetés a Népligetben és Győrben is

Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist

További híreink

Láncreakció – Megszületett a tűzszüneti megállapodás Izrael és a Hamász között + videó

Újranyitott akta: fordulat állhat be egy 16 éve brutális kegyetlenséggel meggyilkolt magyar lány ügyében

Milák Kristóf a nagy versenyek kapujában + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak
2
Ismét sikerült egyenlítenünk az ukránokkal
3
Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó
4
Miniszterelnök-casting Párizsban: a nyertes a korábbi vesztes
5
Milák Kristóf a nagy versenyek kapujában + videó
6
Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó
7
Egyre nagyobb az elégedetlenség Romániában, már egy NATO-nak bedolgozó lőszergyár dolgozói is sztrájkba fogtak
8
Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart
9
A szabadság paradoxona: Gondolatok Krasznahorkai Nobel-díjas válasza kapcsán
10
Célpont – Juhász Péter az érinthetetlen? + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!