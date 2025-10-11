Megosztás itt:

Töretlen a bizalom Magyarország iránt: a Standard and Poor’s is megerősítette hazánk befektetésre ajánlott besorolását. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a kormány józan észre alapuló, a magyar családokat és vállalkozásokat támogató politikája sikeres, különösen a Brüsszel által okozott európai gazdasági bizonytalanság közepette.

A bizalom visszaigazolása: A világ befektetői Magyarországra szavaznak

A Standard and Poor's döntésével mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő befektetésre ajánlja Magyarországot. Az NGM közleménye szerint ez nem véletlen: a bizalmat a sikeres devizakötvény-kibocsátások is rendre igazolják, ahol a keleti és nyugati befektetők egyaránt többszörös túljegyzéssel jelezték, hogy megbízható partnerként tekintenek hazánkra. Míg más európai országok a bizonytalansággal küzdenek, Magyarország a politikai stabilitás, a fejlett infrastruktúra és a képzett munkaerő révén továbbra is vonzza a nagyberuházásokat, mint a BMW, a CATL vagy a BYD gigaberuházásai.

A kontraszt: A magyar józan ész a brüsszeli önsorsrontás ellen

A magyar gazdaság sikere különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy az európai környezet egyre kedvezőtlenebb. Az NGM közleménye kendőzetlenül rámutat: a magyar gazdaságra a legnagyobb fenyegetést ma külső tényezők jelentik, mint a német gazdaság gyengélkedése és az "EU rémes vámmegállapodása az USA-val". A minisztérium szerint Brüsszel továbbra is elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Ez a brüsszeli önsorsrontás tökéletes ellentéte a magyar modellnek.

A cselekvő kormány politikája: Adócsökkentés, hitelek és a magyarok védelme

A magyar kormány nem vár ölbe tett kézzel Brüsszelre. A bizonytalan európai környezetben is a cselekvést választja, és biztos pontokat ad a magyar családoknak és vállalkozásoknak. Miközben Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, elkötelezett a költségvetési fegyelem mellett. Olyan programokkal támogatja a gazdaságot, mint a 150 új gyár program, a Demján Sándor Program és a most induló, rendkívül kedvezményes, fix 3%-os vállalkozói hitelek. A kormány Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére Magyarország forrásait nem Ukrajnára, hanem a magyar emberekre fordítja, mert a magyar érdek az első.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európa gazdaságát átfogó elemzésünkből ITT ÉS ITT.

Forrás: MTI

Fotó: