2025. 10. 01. Szerda Malvin napja
Gazdaság

Többség elutasítja, de a Tisza támogatja – megdöbbentő eredmény a Századvég friss kutatásában + videó

2025. október 01., szerda 13:26 | Hír TV
Századvég orosz gáz közvélemény-kutatás

A magyarok kétharmada elutasítja, a tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását - derült ki a Századvég legújabb közvélemény-kutatásából.

  • Többség elutasítja, de a Tisza támogatja – megdöbbentő eredmény a Századvég friss kutatásában + videó

Az ezer ember megkérdezésével készült kutatás szerint a Tisza szimpatizánsok többsége akkor is betiltaná az orosz olaj- és gázvásárlásokat, ha az jelentős energia- és üzemanyagár-emelkedéssel járna. Ezzel szemben a kormánypárti szavazóinak döntő többsége nem vágná el a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

A Tisza Párt elnöke augusztus 20-án Szent István programjában jelentette be, hogy megfelelő felhatalmazás esetén - a Brüsszeli elvárásoknak eleget téve - megszüntetné az orosz energiahordozók vásárlását.

A témában Hortay Olivért, a Századvég Energia- és Klímapolitikai üzletágvezetőjét kérdeztük. 

