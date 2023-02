Többet termeltek a hazai napelemparkok, mint, amire Paks képes

Megosztás itt:

Más országokhoz hasonlóan hazánkban is egyre nagyobb teret kapnak a megújuló energiaforrások. Sorra épülnek az új napelemparkok, melyeknek teljesítménye is egyre nő. Februárban pedig kétszer is rekordot döntött a hazai termelés. Az új történelmi csúcs most először meghaladta a paksi atomerőmű teljes beépített kapacitását.

A következő hónapokban várhatóan újabb napenergia-termelési rekordok születnek majd - erről már a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke beszélt híradónknak. Kiss Ernő azt is hangsúlyozta, hogy a napelemek termelése a gazdaságot is mentesíteni tudja.

Hozzátette: a lakossági napelemek száma is jelentősen megnőtt az utóbbi időben. A 100 százalékos állami támogatottságú rendszerek telepítése jelenleg is mintegy 40 ezer háztartásnál várható.