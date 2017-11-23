Többet költhetünk karácsonykor a tavalyi szezonhoz képest

NEM LÉPHET BE SEM A PARLAMENTBE, SEM AZ ORSZÁGGYÛLÉS IRODAHÁZÁBA A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUS VÉGÉIG LÁSZLÓ PETRA, A PESTISRACOK.HU MUNKATÁRSA.
SZILÁGYI ZOLTÁN, AZ ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: AZ OPERATÕR SÚLYOSAN MEGSÉRTETTE SZILÁGYI GYÖRGY JOBBIKOS KÉPVISELÕT ÉS AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÉLTÓSÁGÁT.
HA A HELYZET VALÓBAN ÚGY KÍVÁNNÁ, NEM ZÁRKÓZNA EL A JOBBIKKAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSTÕL AZ LMP; KANÁSZ-NAGY MÁTÉ SZÓVIVÕ: EGYEZTETÉS CSAK A VÁLASZTÁSOK UTÁN LEHET.
A FIDESZ AZT KÉRI A KORMÁNYTÓL, HOGY DECEMBER 1-JÉIG HOSSZABBÍTSÁK MEG A SOROS-TERVRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ HATÁRIDEJÉT.
SOROS GYÖRGY A SZEMÉLYÉT ÉRT KORMÁNYZATI HAZUGSÁGOK MIATT ÚGY DÖNTÖTT, ELLENKAMPÁNYT INDÍT.
5 EZER DARAB SOROS GYÖRGY ÉLETÉRÕL SZÓLÓ KÖNYVET VETT 13 MILLIÓ FORINTÉRT A 114 TAGÚ FIDESZ-FRAKCIÓ.
LMP: 17-18 MILLIÁRD FORINT VESZTESÉG ÉRTE 2014 ÓTA A MAGYAR ÁLLAMOT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK MIATT.
KILÉPETT AZ MSZP-BÕL HORVÁTH IMRE ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ.
MINDEN HARMADIK 15-29 ÉV KÖZÖTTI FIATAL KÜLFÖLDÖN TANULNA, VAGY VÁLLALNA MUNKÁT - VILÁGGAZDASÁG.
SZÉL BERNADETT: AZ LMP, KORMÁNYRA KERÜLÉSE ESETÉN MEGKÉTSZEREZNÉ AZ OKTATÁSRA SZÁNT FORRÁSOKAT.
AZ ELMÚLT 30 ÉV LEGNAGYOBB ISKOLAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA ZAJLIK MAGYARORSZÁGON - MONDTA BALOG ZOLTÁN.
MILLIÓS BÍRSÁGOT KAPOTT KÉT ZÁLOGHITELEZÕ A THM FELTÜNTETÉSÉRE, SZÁMÍTÁSÁRA ÉS MAXIMUM MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT.
PÉNTEKTÕL KÉT FORINTTAL CSÖKKEN A BENZIN LITERENKÉNTI ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZIK.
FM: KÖNNYÍTETT FELTÉTELEKKEL LEHET A MAGYAR BAROMFIHÚST EXPORTÁLNI SZINGAPÚRBA.
IZRAELI NAGYKÖVET LESZ BENKÕ LEVENTE KÜLÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRBÓL, A JELENLEGI TEL-AVIVI NAGYKÖVET, NAGY ANDOR BÉCSBEN FOLYTATJA MUNKÁJÁT INDEX.
ÉLETFOGYTIGLANI SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTE A HÁGAI TÖRVÉNYSZÉK RATKO MLADICOT.
A SZERB ELNÖK A MÚLT LEZÁRÁSÁRA SZÓLÍTOTT FEL A MLADIC ELLENI ÍTÉLET KIHIRDETÉSE UTÁN.
A BOSNYÁKOK NEM MARADÉKTALANUL ELÉGEDETTEK A MLADIC PERÉBEN HOZOTT ÍTÉLETTEL.
1100 LÍBIÁBÓL INDULT MIGRÁNST MENTETT KI AZ OLASZ PARTI ÕRSÉG A FÖLDKÖZI-TENGEREN; EGY ANYA KÖZVETLENÜL ELÕTTE, A NYÍLT VÍZEN SZÜLT.
KRITIKUS SZAKASZBAN A MENTÉS, FOGYTÁN A LEVEGÕ AZ EGY HETE ELTÛNT ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN; A HATÓSÁGOK FOKOZTÁK A KUTATÁST.
A KERESÉSBEN 4 EZER EMBER VESZ RÉSZT, 14 HAJÓT ÉS 4 REPÜLÕGÉPET VEZÉNYELTEK A TÉRSÉGBE, AHOL NEMRÉG SZOKATLAN ZAJT RÖGZÍTETT EGY AMERIKAI INTÉZET.
TENGERBE ZUHANT A JAPÁN PARTOKNÁL AZ AMERIKAI HADITENGERÉSZET EGYIK GÉPE, 8 EMBERT KIMENTETTEK, HÁRMAT MÉG KERESNEK.
SZAÚD-ARÁBIA HÉTMILLIÁRD DOLLÁRÉRT VESZ PRECÍZIÓS BOMBÁKAT AMERIKAI CÉGEKTÕL, DE AZ ELADÁST CSAK A KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE UTÁN ERÕSÍTIK MEG.
IRAK MEGINDÍTOTTA UTOLSÓ, SIVATAGI OFFENZÍVÁJÁT A DZSIHADISTÁK KIÛZÉSÉRE; A HÁROM IRÁNYBÓL INDÍTOTT MÛVELETET AZ IRAKI LÉGIERÕ TÁMOGATJA.
ÚJABB 11 SZEMÉLYT ÉS KÉT INTÉZMÉNYT TETT FEL A TERRORIZMUST TÁMOGATÓK LISTÁJÁRA A KATART BÜNTETÕ NÉGY LEGJELENTÕSEBB ARAB ORSZÁG.
ELFOGTAK 6 TERRORGYANÚS SZÍR FÉRFIT NÉMETORSZÁGBAN, VALÓSZÍNÛLEG MERÉNYLETEKRE KÉSZÜLTEK.
VLAGYIMIR PUTYIN: VAN "VALÓDI ESÉLYE" A SZÍRIAI KONFLIKTUS LEZÁRÁSÁNAK.
VISSZATÉRT HAZÁJÁBA A LIBANONI MINISZTERELNÖK, ÍGY VÉGET ÉRHET A HETEK ÓTA TARTÓ KORMÁNYVÁLSÁG; SZAAD HARÍRI AZ ÁLLAMFÕ KÉRÉSÉRE EGYELÕRE NEM MOND LE.
TELJES HARCKÉSZÜLTSÉGET RENDELT EL A LIBANONI VEZÉRKARI FÕNÖK AZ IZRAELI HATÁR MENTÉN.
GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL ÚJABB 99 EMBER, KÖZTÜK ORVOSOK, TANÁROK, ÜGYVÉDEK ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT TÖRÖKORSZÁGBAN.
FERENC PÁPA HAMAROSAN TALÁLKOZIK A ROHINGJA KISEBBSÉG TAGJAIVAL - JELENTETTE BE GREG BURK SZENTSZÉKI SZÓVIVÕ.
ETNIKAI TISZTOGATÁSNAK MINÕSÍTETTE A ROHINGJÁK ELLENI ERÕSZAKOT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK, KÖZBEN MIANMAR ÉS BANGLADES MEGÁLLAPODOTT A MENEKÜLTEK HAZATÉRÉSÉRÕL.
EMMERSON MNANGAGWA: EGY ÚJ DEMOKRÁCIA KEZDETÉNEK VAGYUNK TANÚI ZIMBABWÉBAN.
MEGHALT BOHUS ZOLTÁN KOSSUTH-DÍJAS SZOBRÁSZMÛVÉSZ, A NEMZET MÛVÉSZE; A 76 ÉVES ALKOTÓT A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI.
AUTÓ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A 21-ES FÕÚTON HATVAN ÉS LÕRINCI KÖZÖTT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT SZEMÉLYGÉPKOCSI MINDSZENTKÁLLA ÉS KÁPTALANTÓTI KÖZÖTT; A BALESETBEN KETTEN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.
ÖNGYILKOS LETT EGY RAB SZOMBATHELYEN, A 43 ÉVES FOGVATARTOTT ZÁRKÁJÁBAN AKASZTOTTA FEL MAGÁT; A BELSÕ VIZSGÁLAT KIZÁRTA AZ IDEGENKEZÛSÉGET.
SZERBIÁBÓL CSEMPÉSZETT MARIHUÁNA TERJESZTÉSÉÉRT TARTÓZTATTAK LE ÖT EMBERT BUDAPESTEN, A IX. KERÜLETBEN.
EGY ÉV ÖT HÓNAP FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK JOGERÕSEN EGY SOMOGYI TANÁRT, AKI BÁNTALMAZTA DIÁKJAIT.