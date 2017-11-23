2017. november 23.,
csütörtök, Kelemen, Klementina napja

Többet költhetünk karácsonykor a tavalyi szezonhoz képest

Hír TV

2017. november 23., csütörtök 12:10, frissítve: csütörtök 12:26

Öt-tíz százalékos bevételnövekedést várnak az áruházláncok az év végi vásárlási láztól, a szárnyasok és az édesvízi halak kereslete 15, illetve 20 százalékkal is megélénkülhet – derül ki a Világgazdaság összeállításából.

A kereskedők úgy számolnak, a tavaly decemberi, ezermilliárdot is meghaladó forgalom idén 3-4 százalékkal bővülhet, és az év végi költekezésből több mint 200 milliárdot visz el az élelmiszer-vásárlás és az ajándékozás.

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karácsonybevételáruházak

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