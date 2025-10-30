Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 30. Csütörtök Alfonz napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Monitor 20:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Többe kerülhet a semmittevés, mint a karbantartás: így készítsd fel a klímát a télre

2025. október 30., csütörtök 12:47 | HírTV

Október végén a legtöbben már bekapcsolják a fűtést, a klímát pedig egyszerűen kikapcsolják és legközelebb csak jövő tavasszal gondolnak rá újra. Pedig az őszi karbantartás legalább olyan fontos, mint a tavaszi tisztítás: nélküle a készülék többet fogyaszthat, könnyebben meghibásodhat, és akár egészségügyi gondokat is okozhat. Néhány egyszerű lépéssel azonban a légkondi télen is biztonságosan és takarékosan használható.

  • Többe kerülhet a semmittevés, mint a karbantartás: így készítsd fel a klímát a télre

Sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a hűtési szezon utáni klímakarbantartás legalább annyira fontos, mint a tavaszi felkészítés. Míg a téli, fűtésre való használatkor főként por rakódik le a készülékekben, a nyári hűtés után a beltéri egység mellett a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása is elengedhetetlen. Ennek elhanyagolása a készülék teljesítményének csökkenéséhez vagy akár túlmelegedéshez is vezethet.

„A nyári hónapok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében” – figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák műszaki kollégája. „Ha ezt a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék a megtelepedett penészgombák spóráit és egyéb kórokozókat fújhatja a helyiség levegőjébe. Ez nemcsak kellemetlen, áporodott szagot okoz, hanem asztmás tüneteket és egyéb légúti megbetegedéseket is kiválthat.”

Van, amit otthon is megtehetünk

Léteznek olyan alapvető karbantartási feladatok, amelyeket bárki biztonságosan elvégezhet akár szakember segítsége nélkül is.

„A beltéri egység porszűrőit nagyjából kéthetente érdemes ellenőrizni, és szükség esetén langyos vízzel kimosni. Ez minden klímatulajdonos számára alapvetés lehet” – hangsúlyozta a klímás profi. „A kültéri egység hőcserélőjére rakódott port, pókhálókat és szöszöket óvatosan eltávolíthatjuk, ügyelve arra, hogy a vékony lamellák ne sérüljenek meg. Időnként érdemes ellenőrizni, hogy a kondenzvíz elvezető csöve nincs-e eldugulva. Pókok és más rovarok is elzárhatják a víz útját. Egy egyszerű, rácsos végzáróval ez a probléma megelőzhető” – hívta fel a figyelmet Lipták András.

A szakértő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felületi takarításokon és a szűrők tisztításán túl minden egyéb javítási vagy karbantartási munkát érdemes inkább szakemberre bízni.

Téli felkészítés

A légkondi kültéri egységével kapcsolatban gyakoriak a tévhitek. A Gree szakértője szerint nem célszerű letakarni a berendezést, mivel azt kifejezetten kültéri használatra tervezték. A letakarás ráadásul téli menedéket nyújthat a rovaroknak, amely akár az elektronika meghibásodásához is vezethet.

„Ha a klímát télen egyáltalán nem használjuk fűtésre, érdemes áramtalanítani. A legtöbb modern, téliesített készülék ugyanis 2°C alatt automatikusan bekapcsolja a csepptálca- és kompresszorkarter-fűtést, ami felesleges és akár óránkénti 40W-os fogyasztást is jelenthet” – magyarázta Lipták.

Folyamatos használat esetén sincs megállás

A hűtő-fűtő klímák esetében a karbantartási ciklus folyamatos. Ezeknél a berendezéseknél minden szezonváltáskor, de a használat intenzitásától függően akár sűrűbben is szükséges lehet az alapos tisztítás, melyet szakszerviz közreműködésével végeztessünk el.

A tisztaság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot – egy elkoszolódott hőcserélővel és ventilátorral működő berendezés akár 20–30%-kal is többet fogyaszthat, mint egy rendszeresen karbantartott készülék – hívta fel a figyelmet Lipták András, a Gree műszaki szakértője.

Fotó forrása: Gree

 

További híreink

Tombol a járvány a szomszédban, már a hadsereget is bevetették

Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója

Kiderült, pontosan miért utazott Süllős Gyula a gyermekeivel Kenyába

Medvegyev fenyegetése sokkolta Európát, elpusztítanák az uniós országot

Furcsa fotó terjed a Házasság első látásra sztárjáról: ezért hordott műszempillát Peti

A hírszerzéshez fordult az amerikai lépés után Zelenszkij

Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában

Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik kilóg a Liverpoolból – nem a rossz irányba

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

További híreink

Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra

Rendkívüli időpont: Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart!

Magyar Péterék két ciklusra készülnének, ami fájdalmas lenne a magyar emberek és Magyarország számára + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Gulyás Gergely már reggel 8-kor Kormányinfót tart! - Élőben közvetítjük + videó
2
Az orvosi eskü árulói – lecsaptak a megvesztegetett orvosokra
3
Dupla jó hír a nyugdíjasoknak + videó
4
Riasztás – Hogyan lett egy „nyeszlett, szorongó gyerekből” Magyarország legismertebb túsztárgyalója? + videó
5
Kormányinfó: Béremelés és békemisszió – Magyar Péter pórul járt az MI-videóval
6
Két embert agyonlőttek Brüsszelben + videó
7
Nem volt feszültségtől mentes Erdogan és Merz ankarai sajtótájékoztatója
8
Riasztás – Letöltendőt osztott ki a bíró, amiért chilipaprikás gumikesztyűben vizsgálták meg egy rab aranyerét + videó
9
A szelevényi horror: amikor az anya a lányára robbantotta a házat – Jázmin és az apa kálváriája
10
Vezércikk – Orbán Viktor: Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat + videó

Legfrissebb híreink

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

Itt a nagy bejelentés – Lesz 14. havi nyugdíj + videó

 A 14. havi nyugdíj bevezetésének rendjén dolgozik a kormány - jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor emellett arról is beszámolt, hogy a szociális és kulturális ágazatban 15 százalékos béremelést hajtanak végre, valamint az árrésstopot is kiterjesztik további 14 élelmiszertermékre.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely + videó

 15 százalékos béremelést kapnak a szociális, illetve a kulturális ágazatban dolgozók jövő év január elsejétől -jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!