Többe kerülhet a semmittevés, mint a karbantartás: így készítsd fel a klímát a télre

Sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a hűtési szezon utáni klímakarbantartás legalább annyira fontos, mint a tavaszi felkészítés. Míg a téli, fűtésre való használatkor főként por rakódik le a készülékekben, a nyári hűtés után a beltéri egység mellett a kültéri egység hőcserélőjének tisztítása is elengedhetetlen. Ennek elhanyagolása a készülék teljesítményének csökkenéséhez vagy akár túlmelegedéshez is vezethet.

„A nyári hónapok párás közege ideális táptalajt biztosít a gombáknak és baktériumoknak a klíma beltéri egységében” – figyelmeztet Lipták András, a Gree klímák műszaki kollégája. „Ha ezt a tisztítást elmulasztjuk, a következő bekapcsoláskor a készülék a megtelepedett penészgombák spóráit és egyéb kórokozókat fújhatja a helyiség levegőjébe. Ez nemcsak kellemetlen, áporodott szagot okoz, hanem asztmás tüneteket és egyéb légúti megbetegedéseket is kiválthat.”

Van, amit otthon is megtehetünk

Léteznek olyan alapvető karbantartási feladatok, amelyeket bárki biztonságosan elvégezhet akár szakember segítsége nélkül is.

„A beltéri egység porszűrőit nagyjából kéthetente érdemes ellenőrizni, és szükség esetén langyos vízzel kimosni. Ez minden klímatulajdonos számára alapvetés lehet” – hangsúlyozta a klímás profi. „A kültéri egység hőcserélőjére rakódott port, pókhálókat és szöszöket óvatosan eltávolíthatjuk, ügyelve arra, hogy a vékony lamellák ne sérüljenek meg. Időnként érdemes ellenőrizni, hogy a kondenzvíz elvezető csöve nincs-e eldugulva. Pókok és más rovarok is elzárhatják a víz útját. Egy egyszerű, rácsos végzáróval ez a probléma megelőzhető” – hívta fel a figyelmet Lipták András.

A szakértő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a felületi takarításokon és a szűrők tisztításán túl minden egyéb javítási vagy karbantartási munkát érdemes inkább szakemberre bízni.

Téli felkészítés

A légkondi kültéri egységével kapcsolatban gyakoriak a tévhitek. A Gree szakértője szerint nem célszerű letakarni a berendezést, mivel azt kifejezetten kültéri használatra tervezték. A letakarás ráadásul téli menedéket nyújthat a rovaroknak, amely akár az elektronika meghibásodásához is vezethet.

„Ha a klímát télen egyáltalán nem használjuk fűtésre, érdemes áramtalanítani. A legtöbb modern, téliesített készülék ugyanis 2°C alatt automatikusan bekapcsolja a csepptálca- és kompresszorkarter-fűtést, ami felesleges és akár óránkénti 40W-os fogyasztást is jelenthet” – magyarázta Lipták.

Folyamatos használat esetén sincs megállás

A hűtő-fűtő klímák esetében a karbantartási ciklus folyamatos. Ezeknél a berendezéseknél minden szezonváltáskor, de a használat intenzitásától függően akár sűrűbben is szükséges lehet az alapos tisztítás, melyet szakszerviz közreműködésével végeztessünk el.

A tisztaság közvetlenül befolyásolja a hatékonyságot – egy elkoszolódott hőcserélővel és ventilátorral működő berendezés akár 20–30%-kal is többet fogyaszthat, mint egy rendszeresen karbantartott készülék – hívta fel a figyelmet Lipták András, a Gree műszaki szakértője.

Fotó forrása: Gree