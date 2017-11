Több százmilliónál tartanak a viharkárok

Viharkár

Több mint 3200 bejelentés érkezett hétfő délutánig a biztosítókhoz országosan a vasárnapi viharkárok miatt. A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint a becsült kárösszeg meghaladja a 300 millió forintot, de az összeg a következő napokban tovább nőhet. Az orkán erejű széllel érkező vihar leginkább a fővárost és Pest megyét, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron valamint Fejér megyét sújtotta.

„A leggyakoribb kártípusok, egyrészt az erős széllel kapcsolatos kártípus voltak: a tetősérülések, tetőmegbontások, illetve a kidőlt fák, amelyek károkat okoztak az ingatlanokban. Illetve hát sok gépjárműben is, de a kerítésekben is jelentős kár esett. A másik típusú jellemző kár az a beázással volt kapcsolatos. Egyrészt a sérült tetők következtében beáztak az ingatlanok, másrészt pedig egyes társas házaknál, panelépületeknél az úgynevezett panelhézag beázás, amikor az erős szél a csapadékot a panelépületeknek a homlokzatának szorítja, és ennek következtében ázik be az ingatlan” – mondta el Gilyén Ágnes, a Mabisz kommunikációs főosztályvezetője.

Bubi

Jövőre újabb állomásokkal és kerékpárokkal bővítik a Mol Bubi közbringa rendszert Budapesten, és újabb területeket, egyebek közt Óbuda központi részét is bekapcsolhatnak a szolgáltatásba - írja a Világgazdaság. A rendszer több mint 120 állomásán most majdnem másfél ezer bicikli érhető el, és a szolgáltatásra már majdnem 50 ezren regisztráltak. A BKK arra számít, hogy az M3-as metró felújítása miatt sokan választják majd alternatívaként a Bubit a rövidebb távú útjaikra.

Termelői árak

Szeptemberben tovább gyorsult az ipari termelői árak emelkedése, 4.1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg augusztusban 2,4, júliusban 1,2 százalékos volt az éves növekedés. Az ipar belföldi értékesítési árai egy hónap alatt 0,9, exportárai 1,5 százalékkal emelkedtek.

BUX

Mínuszban zárt a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe több mint fél százalékos csökkenéssel, 39.611 ponton fejezte be a kereskedést.

A vezető részvények többsége veszteséggel zárt.

Forint

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, a közös uniós valutát a 311-es szinten jegyezték, a svájci frankot 268, a dollárt 267 forintért adták a bankközi kereskedelemben.