Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Láncreakció 12:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Több száz településen kínál eladásra földterületet az Agrárminisztérium

2025. november 17., hétfő 10:39 | MTI
földvásárlás Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszer

Több mint 3100 darab, 10 hektárnál kisebb területű, állami tulajdonú föld megvásárlására nyílik lehetőség hétfőtől a gazdák számára. A területekre 30 napig, azaz 2025. december 17-ig lehet vételi ajánlatot tenni az Agrárminisztérium Elektronikus Pályázati Rendszerének (EPR) felületén - közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn az MTI-vel.

  • Több száz településen kínál eladásra földterületet az Agrárminisztérium

Az agrártárca közleménye szerint az AM továbbra is támogatja a magyar gazdálkodók földhöz jutását, hiszen mindennapi munkájukkal ők azok, akik megművelik a területeket, és biztonságos élelmiszerrel látják el a magyar családokat.

Az eladásra kerülő elsősorban szőlő művelési ágú földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását is szolgálják, mivel jellemzően kis területű, magántulajdonú földek közé ékelődött ingatlanok kerülnek meghirdetésre, melyek művelése főként a szomszédos ingatlanok használói által kivitelezhetők legkedvezőbben.

A novemberben induló földértékesítési program első ütemében, több száz településen, több mint 480 hektár földterületet kínálnak eladásra. Az értékesítési hirdetmény az Agrárminisztérium, mint a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv honlapján elérhető (https://foldalap.am.gov.hu/), vételi ajánlat a következő elektronikus oldalon tehető: https://epr.am.gov.hu/. A vételi ajánlatot tevők a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszeren keresztül, egyedi azonosítással (Digitális Állampolgárság Program (DÁP) mobilalkalmazás, vagy Ügyfélkapu+ igénybevételével) tudnak belépni az EPR felületére - olvasható a közleményben.

Forrás: MTI

Fotó: 

További híreink

Ne dobja ki a fiók alján porosodó egyforintost, milliókat érhet!

Exkluzív élő: Orbán Viktor és Nagy Elek bejelentése + videó

"Vigyázz magadra. Hiányozni fogsz!" - Gyászol a Vígszínház, hatalmas veszteség érte a társulatot

Gyerekeit vigasztalta a 35-szörös válogatott futballista az írek elleni kudarc után

A legújabb Tiktok tearecept csak úgy olvasztja majd rólad a kilókat

Marco Rossi: Régóta vagyok a magyar válogatott szövetségi kapitánya, de...

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

Az FTC kilencgólos hátrányból fordított a Brest ellen a női kézilabda BL-ben

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

További híreink

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Durva kijelentést tett Cseh Katalin + videó

A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
3
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
4
A Tisza-adatszivárgás sokkal nagyobb lehet, mint hittük + videó
5
Hidvéghi Balázs: Megint előkerült egy aranyklozet Ukrajnában + videó
6
Durva kijelentést tett Cseh Katalin + videó
7
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
8
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
9
Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia
10
Ukrajna működését csak a nyugati pénzek tartják életben + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!